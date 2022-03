Wiele miesięcy w śpiączce po potrąceniu przez samochód. Marta właśnie wstała

We wrześniu Marta została potrącona na przejściu dla pieszych. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zapadła w śpiączkę i trafiła do Kliniki Budzik. Opuści ją w Dzień Kobiet.