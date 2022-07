Tragiczny finał zawodów w piciu alkoholu

Tragedia w Kluczborku. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 37-latki z województwa opolskiego. Leżącą na podłodze i nieoddychającą kobietę znalazł jej partner.

Według dotychczasowych ustaleń, kobieta brała udział w zawodach w piciu alkoholu zorganizowanych przez grupę sześciu mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat. To oni mieli dostarczyć borykającej się z alkoholizmem kobiecie cztery butelki wina, a później dopingować ją do picia.

– Pozostałym uczestnikom tej imprezy przedstawiono zarzut narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie narażenie utraty życia oraz nieudzielenie pomocy – informuje Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jeden z mężczyzn został aresztowany.