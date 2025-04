Wielkanocne zakupy. Gdzie świąteczny koszyk wyjdzie najtaniej?

Średnia cena koszyka produktów wielkanocnych wyniosła 200,57 zł. Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się Selgros (183,09 zł), Makro Cash & Carry (192,95 zł) oraz Auchan (192,97 zł). Na drugim krańcu rankingu uplasowały się Intermarché - 208,62 zł), Carrefour - 208,00 zł oraz Dino - 207,24 zł - wynika z przygotowanej przez ASM SFA analizy 30 najpopularniejszych produktów potrzebnych do przygotowania wielkanocnych dań.

"Raport ASM SFA pokazuje, że wciąż istnieje znacząca rozpiętość cenowa pomiędzy poszczególnymi formatami sprzedaży – zarówno w ujęciu całego koszyka, jak i na poziomie poszczególnych, wysoko rotujących produktów. W przypadku majonezu ceny różnią się nawet o 83 proc. w zależności od sieci. Produkty kluczowe z punktu widzenia świątecznych przyzwyczajeń konsumenckich stają się nie tylko elementem koszyka, ale także narzędziem w walce o lojalność klienta. W dobie porównywarek cenowych, aplikacji promocyjnych i coraz większej świadomości zakupowej konsumentów, spójność i transparentność polityki cenowej nabierają kluczowego znaczenia" – wskazał Kamil Kruk z ASM SFA.

Jak wynika z raportu, najdroższe koszyki zakupowe stwierdzono w supermarketach, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić średnio 206,76 zł. To o 18,74 zł (blisko 10 proc.) więcej niż w najtańszych w tym roku sklepach typu cash & carry, w których świąteczny koszyk kosztował 188,02 zł. W środku stawki znalazły się dyskonty ze średnią ceną 201,16 zł oraz hipermarkety - 201,75 zł.

Jak wskazali autorzy raportu, w tegorocznym badaniu sprawdzono między innymi ceny składników niezbędnych do przygotowania tradycyjnej babki wielkanocnej. Do zestawu trafiły m.in. mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, cukier, masło, jaja, proszek do pieczenia oraz aromatyczne dodatki, takie jak cukier wanilinowy i skórka cytrynowa oraz produkty potrzebne do wykonania lukru: cukier puder i cytryna.

Najtańszy komplet składników odnotowano w sieci Selgros - jego cena wyniosła 39,41 zł. Najdrożej było w Carrefourze – za te same składniki trzeb było zapłacić 47,89 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła więc 8,48 zł, tj. 21,5 proc. Z kolei średni poziom ceny zestawu składników do babki w badanych sieciach handlowych wyniósł 44,48 zł.

Analitycy ASM SFA przyjrzeli się również cenom majonezu. Za Majonez Kielecki Społem (500 ml) konsumenci zapłacą najmniej w sieci Dino, gdzie ten produkt kosztował średnio 7,29 zł, natomiast najdrożej było w Intermarché, gdzie ten majonez kosztował średnio 13,39 zł, co oznacza aż 83,7 proc. różnicy między najtańszą a najdroższą ofertą.

Ceny Majonezu Dekoracyjnego Winiary (400 ml) różniły się w zależności od sieci o blisko 33 proc. Najniższą cenę odnotowano w sklepach Polomarket - średnio 6,99 zł, natomiast najwyższą stwierdzono w sieci Dino, gdzie średnio produkt kosztował 9,32 zł.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w wielkanocnej edycji raportu Koszyk Zakupowy 2025 przeanalizowano ceny 30 produktów kojarzonych ze świętami. W ten sposób porównano wartości koszyka wielkanocnego 2025 i różnice pomiędzy jego wartościami w 12 analizowanych sieciach handlowych.