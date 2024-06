Autokar z dziećmi wpadł do rowu. Droga zablokowana

W miejscowości Rudnik Szlachecki w powiecie kraśnickim autokar wpadł do rowu. – Autokar przewoził 27 osób, w tym większość to dzieci udające się na wycieczkę. Obecnie są one w bezpiecznym miejscu i czekają na przybycie załogi karetki. Ale nie ma zagrożenia życia- uspokaja aspirant Paweł Cieliczko z kraśnickiej komendy. W zdarzeniu uczestniczył tylko autokar. – Badamy teraz okoliczności tego wypadku- dodaje policjant.

Na miejsce ma przyjechać autobus zastępczy. Obecnie droga wojewódzka numer 842 jest zablokowana w obu kierunkach. – Ale za chwilę wprowadzimy ruch wahadłowy- zaznacza aspirant Cieczko.

Wkrótce więcej informacji.