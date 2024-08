Kierował po pijaku. Podróż skończył na drzewie

Po godzinie 1 w nocy w miniony czwartek policjanci z Kraśnika otrzymali zgłoszenie o tym, że doszło do wypadku. Kierowca Audi rozbił się na drzewie. Skierowany do miejscowości Liśnik Duży Kolonia patrol natrafił na strażaków, którzy udzielali pierwszej pomocy kierowcy.

Uszkodzony samochód poszkodowanego stał na poboczu, w lesie. Na początku pomocy udzielił świadek zderzenia, który słyszał z daleka dźwięki wypadku i wezwał na miejsce odpowiednie służby.

- Twierdził, że nie pamięta jak doszło do całej sytuacji. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują na to, że na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Został przewieziony do szpitala, ale okazało się, że nie doznał poważniejszych obrażeń – relacjonuje aspirant Paweł Cieliczko z KPP w Kraśniku.

Jak wykazało badanie alkomatem, kierowca miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo policjanci ustalili, że mieszkaniec gminy Gościeradów nie posiada prawa jazdy. 31-latkowi grożą wysokie kary pieniężne, a nawet pozbawienie wolności do 3 lat.