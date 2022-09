Kolejne miasto w Lubelskiem zaciska pasa. Z oszczędności gaśnie część latarni

Ale plan oszczędnościowy – „w związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej” Urząd Miasta Kraśnik wprowadził od środy – 7 września.

– Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne i miejskie lampy z oprawami LED, którymi możemy sterować zdalnie – jest ich ponad 1000, to obecnie przyjęliśmy jedną główną zasadę. Latarnie włączają się o zachodzie słońca z mocą 70 proc. i od godz. 23.45 świecą z mocą 30 proc. – wyjaśnia Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza. – Ale są też latarnie objęte wyłączeniem.

O godz. 23.45 całkowite wyłączenie ma miejsce tylko w przypadku dojazdu do PSS „Społem” i korony amfiteatru.

>>> Lublin, Zamość, Dęblin... Miasta dobija drożyzna. Mniej światła, mniej ciepła<<<

Na ul. Granicznej latarnie po jednej stronie „świecą się z mocą 70 proc. do godz. 23.45”. – Następnie przygasają do wartości 30 proc. Natomiast po stronie oczyszczalni zapalają się z mocą 70 proc. i świecą do godz. 22, potem następuje ich wyłączenie – opisuje Niedziałek. I przechodzi do kolejnych części miasta. – Na ul. Lubelskiej od al. Tysiąclecia do ronda Żołnierzy Wyklętych od godz. 23.45 gasną po stronie sądu. Po stronie magistratu latarnie od tej godziny świecą się z mocą 30 proc.

15 minut przed północą gasną latarnie parkowe – „wzdłuż drugiego chodnika przy al. Niepodległości – od ul. Garażowej do Lidla”.

– Na Rynku i ulicach przyległych z oprawami parkowymi, o godz. 23.45 gaśnie jedna oprawa na słupie, druga świeci się – włącznie z ul. Klasztorną, Festiwalową, Ogrodową – podaje Niedziałek.

O tej samej porze gaśnie też co druga latarnia na następujących ulicach: Krasińskiego (od Gmeinera do cmentarza komunalnego), kard. Wyszyńskiego (od kościoła do Granicznej), Inwalidów Wojennych, Mickiewicza (od Cichej do Granicznej), Kraszewskiego (od Mickiewicza do Staffa), Konopnickiej (od Leśnej do al. Młodości), al. Młodości (od Konopnickiej do lasu), Kasprowicza, Komunalnej, Klonowej, Dekutowskiego "Zapory", Metalowców, Grunwaldzkiej, Żwirki i Wigury, Moniuszki, Jagiellońskiej (od zalewu do łącznika), Nowej, Kolejowej, Willowej, Lubelskiej (od ronda Żołnierzy Wyklętych do Narutowicza), Strażackiej, Piłsudskiego, Kościuszki, Narutowicza (od Rynku do Lubelskiej), Rycerskiej, Wierzbowej, Cegielnianej (poza granicami miasta całkowite wyłączenie wszystkich lamp), Polnej, Pułaskiego. A także w Parku św. Jana Pawła II, obu parkach na ul. Sikorskiego i nad Zalewem Kraśnickim (pasaż i parking z kampingiem).

Jednocześnie magistrat wdraża kolejne rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić pieniądze. – Przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego i teraz wymienimy 1905 opraw na ledowe, co także umożliwi sterowanie nimi i co za tym idzie oszczędności – podkreśla burmistrz Wojciech Wilk.