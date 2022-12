Nowy wóz dla strażaków z Kraśnika. Nie tylko do gaszenia pożarów

– Jest przeznaczony zarówno do walki z pożarami, jak i różnorakich interwencji związanych z ratownictwem drogowym, technicznym i medycznym – objaśnia mł. bryg. Piotr Michałek, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Kraśniku.

– Pojazd w zabudowie metalowo-kompozytowej firmy BoCar, posiada m.in.: zbiornik wodny o pojemności 3200 litrów z autopompą 2834 l/min, moduł ratownictwa technicznego, oświetlenie wykonane w technologii LED, żaluzje aluminiowe z zamknięciem rurowym BARlock, maszt oświetleniowy z najaśnicami LED, wyciągarka elektryczna 8 ton w obudowie kompozytowej, kamery cofania, łączność radiową oraz niezbędny sprzęt ratowniczy – wylicza Marcin Nastarowicz z Biura Starosty.

Powiat kraśnicki dołożył do zakupu nowego pojazdu 100 tys. zł. Poza dotacją z kraśnickiego Starostwa Powiatowego, dołożyły też gminy (łącznie z powiatem była to kwota 340 tys. zł). Do tego doszły środki z budżetu państwa (638 tys. zł) i WFOŚiGW w Lublinie (50 tys. zł).