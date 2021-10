Kraśnik. Rozpędzony opel szarżował wśród jabłonek, a kierowca bełkotał

To był środowy wieczór w Majdanie Bobowskim. Tam właśnie policjanci z Kraśnika zauważyli wyjeżdżającego spod sklepu osobowego opla. – Po chwili kiedy policjanci podjechali radiowozem bliżej pojazdu, w pewnym momencie kierujący oplem na skrzyżowaniu dróg, zamiast skręcić w jedną z ulic, zjechał z niej i pojechał na wprost do pobliskiego sadu – opisują zdarzenie mundurowi i dodają, że kierowcy nie zniechęciły ani grodzenie, ani jabłonki. Opel staranował 50 drzewek i wyjechał na do przydrożnego rowu.

– Kiedy policjanci podeszli do kierowcy, był on w takim stanie, że mundurowym nie pozostało nic innego jak przebadać go na trzeźwość. 53-latek nie mógł nawet ustać na nogach i bełkotał, miał niemal 4 promile. Nie miał też uprawnień do kierowania – dodaje policja.

Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.