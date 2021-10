Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków w Kraśniku i Zakrzówku

Organizatorem zbiórek na nekropoliach jest Kraśnickie Towarzystwo Regionalne. – Jak zwykle jest to podyktowane chęcią zebrania pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na obu tych cmentarzach. W Zakrzówku kwestę koordynuje Dariusz Wajs, historyk i nauczyciel, który bardzo intensywnie pracował nad odpowiednim spożytkowanym zebranych podczas pierwszej zbiórki środków. Organizator skrzyknął dużą grupę wolontariuszy i jak na taką miejscowość to akcja robi naprawdę duże wrażenie – podkreśla dr Dominik Szulc, wiceprezes KTR, społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego. – Jeśli chodzi o Kraśnik to prawie zakończyliśmy już prace nad grobowcem Antoniego Żulińskiego, więźnia caratu, wieloletniego nauczyciela szkoły elementarnej w Kraśniku, który zmarł w 1867 r. Pomnik żeliwny był kompletnie zrujnowany. To był destrukt. Dzięki zebranym środkom przeszedł renowację. Myślę, że artystycznie też świetnie się prezentuje. W planach mamy prace związane z kolejnymi nagrobkami, które warto odnowić.

To jest druga z rzędu kwesta na cmentarzach w Kraśniku i Zakrzówku.