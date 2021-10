Kraśnik. Remont lokali socjalnych prz ul. Sikorskiego będzie nieco później

W tym roku planowaliśmy wykonanie dokumentacji, a później przebudowę mieszkań socjalnych na ul. Sikorskiego 2, w tzw. Smoluchu. Jednak na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, blisko dwukrotnie przekraczająca kwotę, którą dysponowaliśmy – przyznaje Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – W tym roku nie będziemy już ogłaszać drugiego postępowania, bo gdyby udało się wyłonić wykonawcę, to nie miałby on czasu na wykonania projektu. Dlatego przesuniemy to na przyszły rok.

W budynku przy ul. Sikorskiego znajduje się osiem lokali socjalnych wraz ze wspólną kuchnią, pralnią a także czterema łazienkami i korytarzem stanowiącym dojście do pomieszczeń. Urząd zamierzał przebudować pomieszczenia, tak aby w każdym z lokali była łazienka i kuchnia.

– Chcieliśmy zrealizować przebudowę ze względu na zły stan pomieszczeń mieszkalnych, ale także podnieść standard lokali – tłumaczy burmistrz. – Teraz tylko w jednym jest łazienka, a pozostałe korzystają ze wspólnej łazienki i kuchni.

Obecnie urząd miasta dysponuje 96 lokalami socjalnymi.

– Wiele ponownie trafiło do zasobów miasta ze względu na śmierć najemcy, bądź jego wyprowadzkę – dodaje Wojciech Wilk. – Dlatego nie ma długiej kolejki oczekujących na przydział.

Poza mieszkaniami socjalnymi w budynku przy ul. Sikorskiego podobne lokale są też m.in. przy ul. Armii Krajowej.