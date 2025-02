Sześć ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w sprzęt do usuwania wiatrołomów oraz skutków rozlewisk powodziowych trafiło KM PSP Lublin (2 szt.) oraz do komend w Kraśniku, Opolu Lubelskim, Lubartowie i Łęcznej. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy pojechał do Janowa Lubelskiego, a pojazd kwatermistrzowski 6x6 będzie służyć w KM PSP Lublin. Strażacy z Kraśnika wzbogacili się także o zestaw oświetleniowy na przyczepie.

Dodatkowo do Ośrodka Szkolenia KW PSP Lublin trafił ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Łączna wartość przekazanego w piątek sprzętu to ponad 11,5 mln zł.

- To wspaniały dzień, nie tylko dla komendy w Kraśniku, ale i dla Lublina, Opola Lubelskiego, Lubartowa, czy Łęcznej. Cieszymy się, że europejskie fundusze wciąż nas wspierają w tak znacznej części. Życzyłbym sobie, komendzie, a także funkcjonariuszom, by tego wsparcia, zarówno ministerialnego, jak i europejskiego, było jak najwięcej – podkreślał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

– Przekazujemy sprzęt w ramach umowy podpisanej z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w 2023 roku. Ta umowa opiewa na 130 milionów, z czego ponad 107 milionów to są to fundusze europejskie – powiedział Piotr Breś, wicemarszałek Województwa Lubelskiego. - Mamy nadzieję, że nowe wozy, przyczynią się do bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a przede wszystkim do tego, żeby nasi strażacy mieli nowoczesny sprzęt do ochrony i ratowania ludzkiego życia, zdrowia oraz mienia. Warto wspomnieć, że w ramach tej umowy do komend trafiło już 167 quadów i ponad 170 pomp szlamowych.

Nowe wyposażenie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zostało dostarczone w ramach projektu „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Realizacja projektu rozpoczęła się 27 lutego 2023 roku, a zakończy się 30 września 2026 roku. Całkowita wartość projektu to 130 mln 612 tys. 910 zł.

– Nowe samochody wzbogacają bazę jednostek powiatowych. Jesteśmy dumni z naszego systemu ratowniczo-gaśniczego, który w tym roku świętuje swoje 30-lecie, a który jest podziwiany na całym świecie. To, że zawód strażaka jest zawodem największego zaufania społecznego pokazuje, że społeczeństwo bardzo to docenia – dodał wicewojewoda Andrzej Maj.

Nowe wozy jak nie już weszły, to lada dzień zostaną skierowane do służby. – Ten pojazd zastąpi nasz poprzedni, ponad 10-letni samochód. Natomiast nowy samochód będzie jednym z pierwszych wyjazdowych, który będzie służył tutaj na terenie naszego powiatu – mówi młodszy brygadier Adam Piłat, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Kraśniku. – Nowy wóz posiada napęd 4x4 i będzie mógł dojechać do miejsca wezwania drogami polnymi, leśnymi. Do służby bojowej zostanie wprowadzony od najbliższego poniedziałku.

Stare, zastąpione, ale w doskonałym stanie, pojazdy strażackie, trafią do jednostek OSP. Piątkowa uroczystość przekazania nowych wozów strażackich była pierwszą z czterech planowanych.