Piękny wiek. Pani Stanisława żyje już 100 lat!

Prezydent "słuchał potrzeb mieszkańców". Jaki będzie budżet 2024 w Białej Podlaskiej?

Przyszłoroczny budżet ma zapewniać zrównoważony rozwój Białej Podlaskiej. Tak widzi to prezydent Michał Litwiniuk, który mówiąc o rekordowej ofensywie inwestycyjnej podlicza, że to już prawie pół miliarda złotych w tej kadencji. Mniej przychyli radni wytykają, że to raczej kontynuacja wcześniej już zaplanowanych zadań.