S19. W końcu będzie się gdzie zatrzymać i odpocząć przy drodze ekspresowej

Nie raz pisaliśmy o skargach kierowców podróżujących nową częścią drogi ekspresowej numer 19. Chodzi o część od Lublina na Podkarpacie. Ostatnie odcinki drogi z Lublina do Rzeszowa otwierano z wielką pompą 21 maja 2022 roku. Po latach wyczekiwania ekspresówka stała się faktem i kierowcy mogli w końcu pomknąć 120 km/h na północ lub na południe. Tylko, że kierowcy narzekają, że nie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych są czynne. Nie da się tam zajechać, odpocząć, załatwić potrzeby fizjologiczne.

– Na blisko 90-kilometrach S19 od węzła Lublin Sławinek do granicy z woj. podkarpackim zbudowano sześć par MOP-ów rozlokowanych co kilkanaście kilometrów naprzeciw siebie, po obu stronach trasy. Na wszystkich powstała infrastruktura parkingowa z miejscem do odpoczynku oraz budynki z sanitariatami, która zapewnia podstawową funkcję MOP. Dwie pary MOP-ów zostaną rozbudowane przez dzierżawców o funkcje komercyjne, tak by kierowcy mogli zatankować pojazd i skorzystać z gastronomii. Te dwie pary MOP-ów: Obroki Wschód i Zachód oraz Janów Lubelski Wschód i Zachód oddalone są od siebie o 45 km, podobnie jak następna para MOP-ów o funkcji komercyjnej już na terenie woj. podkarpackiego – wylicza GDDKiA.

Kiedy w grudniu pisaliśmy o tym problemie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad tłumaczyła, że MOP-y (MOP Radawiec, MOP Zemborzyce, MOP Słodków Wschód) mają zostać otwarte już wkrótce.

MOP Słodków Zachód był już gotowy do otwarcia, ale drogowcy czekali, bo chcieli wszystkie uruchomić w jednym czasie.

Teraz GDDKiA podaje terminy otwarcia takich miejsc.

Radawiec i Zemborzyce, funkcja podstawowa, trwają prace wykończeniowe, planowane przekazanie do użytkowania przełom I i II kwartału 2023 r.;

Obroki Wschód i Zachód, funkcja komercyjna - dzierżawca przygotowuje dokumentację stacji paliw i obiektu gastronomii, przekazanie do użytkowania w funkcji podstawowej w lutym 2023 r.;

Rudnik Wschód i Zachód, funkcja podstawowa, trwają odbiory, przekazanie do użytkowania w marcu 2023 r.;

Słodków Wschód i Zachód, funkcja podstawowa, trwają prace wykończeniowe i odbiory, przekazanie do użytkowania w marcu 2023 r.;

Co do MOP-ów Obroki Wschód i Zachód to w ubiegłym roku wyłoniono dzierżawców i obecnie są tam prowadzone prace projektowe. Staną tam stacje paliw – mają być gotowe gdo sierpnia 2024 roku, a budynki restauracji w lutym 2025 r.

– Oba MOP-y w funkcji podstawowej będą udostępnione do końca lutego br. i będą dostępne w trakcie budowy stacji paliw oraz restauracji – zaznaczają drogowcy i uzupełniają: – Z kolei na MOP-y Janów Lubelski Wschód i Zachód, które udostępniono w funkcji podstawowej podróżnym z końcem 2021 r., trzykrotnie nie otrzymaliśmy ofert w przetargach na dzierżawę. Wkrótce ogłosimy kolejny przetarg.

Gdzie w takim razie mają zatankować kierowcy, do czasu uruchomienia zapowiadanych stacji paliw? Muszą zjechać z S19 na starą drogę krajową numer 19 m.in.: w Niedrzwicy Dużej, Kraśniku, Modliborzycach i Janowie Lubelskim.