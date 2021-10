To będzie wizytówka Kraśnika. Miejsce dla radnych, muzyków oraz dzieci i młodzieży

– W głównym budynku zabytkowej kamienicy trwają obecnie prace wykończeniowe i niedługo powinniśmy tam instalować wyposażenie – zapowiada burmistrz Wojciech Wilk. – Niestety, prace opóźniły się w drugim, nowo powstałym obiekcie, głównie ze względu na badania archeologiczne, które były przez dłuższy czas prowadzone na terenie dziedzińca. Problemy z zaopatrzeniem i z pracownikami wynikające z uwarunkowań covidowych też odegrały tu pewną rolę, jeśli chodzi o terminy. Mamy nadzieję, że nie wyniosą one dłużej niż dwa miesiące i cały kompleks będzie mógł ruszyć pełną parą po nowym roku.

Wyremontowana kamienica, która istniała już w 1912 r., będzie przeznaczona na cele społeczne, kulturowe i gospodarcze.

– Jeśli chodzi o działalność prowadzoną w kamienicy przed przebudową, to zgodnie z ustaleniami z poprzedniej kadencji oraz opracowanym wtedy projektem, na piętrze ma być prowadzona działalność medyczna. Jednak głównym przeznaczeniem obiektu będzie działalność kulturalno-społeczna – wyjaśnia burmistrz. – W tej części miasta od wielu lat brakowało placówki kulturalnej, będącej odpowiedzią na potrzeby rodziców i dzieci. Dlatego chcemy, aby na bazie pomieszczeń w głównym budynku oraz w nowym obiekcie w oficynie, prowadzone były zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, wokalne, czy kulinarne. To również bardzo dobre miejsce na kameralne koncerty i spotkania autorskie. W kamienicy siedzibę będzie miała także harcówka, sala prób orkiestry OSP oraz izba pamięci. W projekcie rewitalizacji przewidziano też miejsce na kawiarnię.

Burmistrz zwraca też uwagę na to, że w mieście dotychczas brakowało „odpowiedniego miejsca na organizowanie uroczystości państwowych i patriotycznych, posiedzeń Rady Miasta i przyjmowanie delegacji zagranicznych”.

– Siedziba USC nie do końca spełniała tę rolę. Kamienica będzie właśnie taką reprezentacyjną, jednocześnie zabytkową i nowoczesną wizytówką Kraśnika – podkreśla Wojciech Wilk. – Niemal po sąsiedzku znajduje się Zespół Placówek Oświatowych nr 1 i oddział Muzeum Narodowego. Dzięki temu łatwiej będzie przygotować spójną ofertę dla dzieci i młodzieży, bo na najmłodszych mieszkańcach nam zwłaszcza zależy. Jeśli chodzi o kadry, to na początku będziemy polegać na bardzo dobrych instruktorach związanych z CKiP, ale oferta będzie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców tej części miasta.

Początkowo „były takie plany w poprzedniej kadencji” w wyremontowanej kamienicy miała mieć też siedzibę biblioteka. – Ale w międzyczasie udało nam się pozyskać znaczne środki na termomodernizację, remont i wyposażenie głównej siedziby MBP na ul. Koszarowej i teraz te dwa miejsca będą się nawzajem uzupełniać – dodaje burmistrz.

Projekt dotyczący modernizacji kamienicy przy ul. Kościuszki 26 jest współfinansowany ze środków unijnych.