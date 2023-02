Więcej autobusów wokół Kraśnika. Zmiany już od 1 marca

Rewolucja rozpoczęła się już w grudniu zeszłego roku. Burmistrz Kraśnika i starosta kraśnicki podpisali wtedy umowę z wojewodą lubelskim na dofinansowanie przewozów autobusowych na 19 liniach komunikacyjnych obejmujących miasta i gminy Kraśnik, Urzędów oraz Dzierzkowice.

– Do nowych wyzwań przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Zakupiliśmy dwa nowe autobusy ZAZ, 3 używane MAN-y, Solarisa oraz wypożyczyliśmy z MPK Lublin dwa Autosany Sancity. Dziś nasz tabor liczy 22 autobusy, a do maja wspomagać go będą jeszcze dwa wypożyczone Autosany – mówi Maksym Bratko, dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju, prokurent MPK Kraśnik.

Po podpisaniu umowy związek pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln złotych, którym objętych zostanie 19 linii autobusowych: Kol. Wyżnianka – Dąbrowa Bór, Kowalin – Kraśnik, Stróża – Urzędów, Karpiówka – Kraśnik, Kraśnik – Bęczyn, Mikulin – Kraśnik, Podlesie – Kraśnik, Stróża – Urzędów, Sosnowa Wola – Kraśnik, Podlesie – Kraśnik, Kraśnik – Popkowice, Lasy– Kraśnik, Ludmiłówka – Kraśnik, Słodków III – Kraśnik, Kraśnik – Wierzbica, Kraśnik - Kol. Wyżnica, Kraśnik - Stróża – Kraśnik, Lasy – Kraśnik, Kol. Wyżnianka – Kraśnik.

– Od 1 marca w rozkładzie pojawią się nowe linie, a te już istniejące zostaną wydłużone. Obsługiwane będą nowe miejscowości. Autobusy MPK pojawią się min. w Stróży, Mikulinie, Lasach czy Bobach. Nowe rozkłady jazdy już zamieściliśmy na naszej stornie internetowej – dodaje Maksym Bratko.

Na razie nie są znane rozkłady jazdy prywatnych przewoźników, bo wciąż trwają rozmowy dotyczące kontraktów przewozowych.

– Do obsługi rozszerzonej siatki połączeń zatrudniliśmy nowych kierowców. Chętnych do pracy w naszym przedsiębiorstwie nie brakuje. Obecnie kierowca w MPK Kraśnik zarabia miesięcznie około 5000 złotych brutto – dodaje Maksym Bratko.

Nowe linie w Kraśniku oznaczają więcej pracy dla kierowców.