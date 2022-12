- Do zdarzenia doszło w minioną środę w nocy na terenie gminy Gorzków. Kobiety wtargnęły do domu 75-latka, przewróciły go na podłogę i zabrały mu telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie ponad 800 złotych – tak policja opisuje wydarzenia z powiatu krasnostawskiego.

Zaraz po napadzie napastniczki uciekły.

Udało się jednak je zatrzymać. To 21-letnia mieszkanka Chełma oraz 30-letnia mieszkanka Krasnegostawu. Zostały doprowadzone do prokuratury na czynności procesowe, a następnie do sądu.

- Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 12 lat więzienia – podaje policja.