Krasnystaw. 400 tys. zł do podziału. Lista projektów to na razie tajemnica

Swoje pomysły mieszkańcy mogli zgłaszać do 25 sierpnia. Wpłynęło 12 wniosków. Osiem z nich to zadania inwestycyjno-remontowe. Pozostałe cztery są związane z turystyką, sportem, kulturą i oświatą.

To, czy wszystkie trafią pod głosowanie nie jest jeszcze przesądzone, bo wciąż trwa weryfikacja zgłoszonych propozycji.

– Wnioskodawcy dostali wezwania do uzupełnienia dostarczonej dokumentacji. Mają na to czas do dzisiaj. Ostateczna lista zaakceptowanych projektów będzie znana najpóźniej na początku przyszłego tygodnia – mówi Joanna Sobstyl, kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Krasnystaw.

Głosowanie ma się rozpocząć w najbliższy wtorek i potrwa do 29 września. Ale może się okazać, że w ogóle nie będzie ono potrzebne.

Dlaczego?

Pula przewidziana na realizację tegorocznych projektów wynosi 400 tys. zł, przy czym 300 tys. zł zostanie przeznaczone na zadania inwestycyjno-remontowe. 100 tys. zł ma zostać wydane na pomysły dotyczące innych zagadnień. Właśnie na taką kwotę opiewa łączna wartość czterech wspomnianych projektów sklasyfikowanych jako „pozostałe”.

Oznacza to, że ich autorzy już po zaakceptowaniu przez komisję będą mogli być pewni ich realizacji. Podobnie może być w sytuacji, gdyby ostatecznie odrzucone zostało kilka z projektów zakładających inwestycje i remonty (ich łączna wartość to 665 tys. zł), a koszt tych zakwalifikowanych nie przekroczy 300 tys. zł.