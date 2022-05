Strażacy wyciągnęli kilkudniowe sarenki z pogorzeliska. "Organizm nie wytrzymał"

Wypalanie traw

– Problem związany z wypalaniem traw, łąk i nieużytków występuje co roku. Po bezśnieżnej zimie jest jeszcze większy – mówi st. asp. Tomasz Stachyra, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przyznaje, że do pożarów pól wyjazdów jest mnóstwo. – Wiosna to dla nas czas wzmożonej pracy.

Tylko w tym roku, od 1 stycznia do 16 maja w województwie lubelskim strażacy odnotowali 1937 takich interwencji. Zginęły dwie osoby, a sześć zostało poszkodowanych (podtrucia, poparzenia).

– Z naszych danych wynika, że większość, ok. 90 proc., to celowe podpalenia – przyznaje Stachyra. – Takie pożary są szczególnie niebezpieczne na terenach śródleśnych, bo ogień może przenieść się na drzewa. Osoba rozpalająca ognisko w pobliżu suchych traw i nieużytków nie jest w stanie ugasić ognia samodzielnie, zwłaszcza przy silnym wietrze.

Giną też ludzie

W marcu podczas pożaru traw poparzony został 87-latek z gminy Biszcza (powiat biłgorajski). Mężczyzna porządkował swoją posesję, a ogień (prawdopodobnie z wypalanych gałęzi) szybko przeniósł się na suche trawy.

Do podobnego zdarzenia doszło w czasie długiego weekendu majowego na terenie powiatu świdnickiego. Czterech 13-latków wpadło na pomysł podpalenia suchych traw na łące w dolinie rzeki Giełczewka. Chłopcy tłumaczyli policjantom, że chcieli rozpalić ognisko

Wypalanie traw sankcjonuje też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy wypalający łąki, pastwiska, ugory i trzcinowiska muszą się też liczyć z konsekwencjami – pomniejszenie wszystkich otrzymywanych dopłat od 1 proc. wzwyż (w zależności od stopnia winy gospodarza). Wyższe kary są przewidziane dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne (obniżenie płatności nawet o 25 proc.). Jeśli zaś zostanie stwierdzone uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw rolnik może stracić całą kwotę płatności bezpośrednich za dany rok.