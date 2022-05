W czwartek około godz. 16.40 lubartowscy strażacy zostali zaalarmowani o psie, który wpadł do studni znajdującej się na posesji przy ul. Lipowej w Lubartowie. Pies znajdował się w wyschniętej studni na głębokości około 15 metrów. Zwierzę żyło i reagowało na nawoływania ludzi.

Na miejsce przyjechała Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Lublina. Jeden z ratowników został opuszczony do studni. Pieska ewakuowano i przekazano właścicielowi, który zabrał go do weterynarza.

Dwa dni wcześniej, we wtorek strażacy z OSP Krzywe (gm. Łopiennik Górny), brali udział w akcji ratowania koziołka sarny, który utknął w bagnistym stawie w miejscowości Żulin. Przy użyciu desek przekładanych na przemian tworząc prowizoryczne bezpieczne dojście do zwierzęcia jeden ze strażaków zabezpieczony linką asekuracyjną dotarł i uwolnił zwierzę. Koziołek został wyciągnięty na brzeg i przeniesiony w bezpieczne miejsce.

Koziołek następnie trafił do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach Drugich pod Lublinem. Tam otrzymał pomoc. „Chłopak był mocno zmęczony ale na szczęście po kilku kroplówkach szybko stanął na nogi. Po południu następnego dnia zjadł trochę marchewki i zaczął już mocno dokazywać. Nie było sensu dłużej trzymać go w niewoli” – relacjonują pracownicy ośrodka.