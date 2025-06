Co na niedzielny obiad? Możesz zrobić go inaczej

Przystawka: oscypki z patelni

Składniki: 2 oscypki po 25 dag, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: oscypki pokroić w plastry o grubości 1, 5 cm. Skropić oliwą. Posypać solą z pieprzem. Piec na palni grillowej z każdej strony po 3 minuty. Podawać z żurawiną.

Zupa: barszcz czerwony

Składniki: pół kg buraków, 2 marchewki, 1 pietruszka, pól selera korzeniowego, 1 średni por, 2 cebule, 8 dag suszonych prawdziwków, sok z połowy cytryny, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka świeżego chrzanu, 2 listki laurowe, po 3 ziarna pieprzu i ziela angielskiego, sól, cukier albo miód, kwas buraczany

Wykonanie: buraki obrać, umyć i pokroić w plastry. Cebule obrać i przekroić. Warzywa oczyścić i opłukać. Wszystkie warzywa włożyć do garnka i zalać wodą. Dodać przyprawy, posolić i gotować na małym ogniu 30 min. Grzyby umyć, namoczyć na 8 godz. i gotować do miękkości w wodzie, w której się moczyły. Gdy grzyby i warzywa będą miękkie przecedzić oba wywary i połączyć. Dodać kwas buraczany w proporcji 1:1. Barszcz podgrzać, doprawić sokiem z cytryny, solą i pieprzem oraz cukrem lub miodem. Tuż przed podaniem dodać chrzan i zmiażdżony czosnek. Podawać z uszkami.

Lub kapuśniak konopnicki

Składniki: 25 dag kiszonej kapusty, 10 dag suszonych grzybów, 1,5 litra wody, 3 cebule, pół szklanki oleju, pół szklanki pęcaku.

Wykonanie: grzyby namoczyć na noc. Cebule posiekać i usmażyć na oleju. Dodać posiekaną kapustę. Dusić, aż będzie miękka. Zalać wodą. Dodać grzyby. Razem z wodą, w której się moczyły. Rzucić pęcak. Gdy kapuśniak dojdzie, zaprawić na talerzu olejem. Duża porcja grzybów sprawia, że kapuśniak ma niezrównany smak.

Drugie: schab po nałęczowsku

Składniki: 2 kotlety schabowe, 15 dag żółtego sera, 2 cebulki, natka pietruszki, sól, pieprz, papryka, czosnek, panierka z mąki, jajka i bułki tartej.

Wykonanie: mięso rozbić na cieniutkie kotleciki i przyprawić. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Ser zetrzeć na tarce, a natkę posiekać. Następnie połączyć ser, natkę i ciepłą cebulę. Tak przygotowany farsz zawijać w mięso, roladki panierować, smażyć na wolnym ogniu do uzyskania ładnego, złotego koloru. Na plastry schabu możemy położyć plasterek boczku, wtedy danie będzie smaczniejsze.

Deser: miodownik

Składniki: 60 dag mąki, 30 dag miodu, 3 jaja, 10 dag cukru, 5 dag masła, 6 dag drożdży, po 2 łyżeczki cynamonu i goździków, 5 dag smażonej skórki pomarańczowej, skórka otarta z cytryny, karmel z 2 łyżeczek cukru, masło i tarta bułka do wysmarowania i posypania blaszki

Wykonanie: do przesianej mąki dodać płynny miód, żółtka utarte z cukrem i karmel wymieszany z rozpuszczonym masłem. Drożdże wymieszać z łyżeczką cukru i przełożyć do miski z mąką. Mieszając wsypać zmielone goździki i cynamon. Dokładnie utrzeć ciasto, dodać pianę z białek i delikatnie wszystko wymieszać. Przełożyć ciasto do blachy wysmarowanej masłem i posypanej tartą bułką. Piec godzinę w gorącym piekarniku.