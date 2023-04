Co na obiad? Zupa zupie nierówna

Kwiecień plecień wciąż przeplata trochę zimy, trochę lata i w tej pogodowej huśtawce dobra regionalna zupa może być wybawieniem. Tym bardziej, że we wspomnianej książce znajdziecie sporo inspirujących przepisów, opartych na recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

A zaczynamy od kukania kukułki nazywanej zazulą lub zozulą.

W wierzeniach ludowych kukułka jest symbolem wiosny i miłości. Co ma Kukułka do barszczu? Według miejscowej tradycji w miejscowości Wyryki „zozuli barszcz” gotuje się, gdy zakuka pierwsza kukułka. Wtedy można zebrać młody szczaw z łąki i nagotować barszczu szczawiowego. Wierzenia mówią także, że „zebranie i spożycie szczawiu przed ususzeniem pierwszej kukułki grozi powstaniem na twarzy piegów”.

Wiele zup do książki ugotował szef Piotr Huszcz.

– Wszystkich nie wymienię, ale barszcze, botwinki, ogonową, rosoły. Gdybym miał coś polecić, to słodką zupę „Nic” hrabiny Potockiej – mówi Huszcz.

Za przepisami stoją często konkretne historie. Niektóre zabawne, niektóre wzruszające, jak choćby historia ślubu Marii Brzozowskiej z Michałem Zamoyskim. W archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce znajduje się „Zawiadomienie o ślubie Marii Brzozowskiej z Michałem Zamoyskim” oraz „Menu przyjęcia weselnego”. Podczas okolicznościowego obiadu serwowano między innymi kalafiory, pommes frites, sos holenderski, wołowinę, zupę „paysankę” oraz parfait czekoladowy. Kilka receptur z książki uzupełniamy przepisami z naszej kolekcji regionalnych przepisów.

Barszcz zozuli z kartoszką

Składniki: 2 pęczki dzikiego szczawiu, 1 szklanka kwaśnej śmietany, 20 dag marynowanej słoniny, 3 jajka na twardo, 30 dag ziemniaków, 10 dag cebuli, 4 ząbki czosnku, sól i pieprz.

Wykonanie: ze słoniny odciąć skórkę, ugotować na niej wywar, dodać posiekany szczaw, doprawić do smaku i zabielić śmietaną. Ziemniaki pokroić w plastry, przesmażyć ze skwarkami ze słoniny, cebulą, na koniec wrzucić posiekany czosnek. Tak przyrządzone kartoszki podawać z zozulim barszczem.

Jak zamarynować słoninę do zozulego barszczu

Sało to jeden z największych przebojów ukraińskiej kuchni. To gruba słonina solona, którą przesypuje się ziołami i chowa do garnka. Kiedyś taką słoninę przetrzymywano w specjalnych faskach, na chlebie smarowała się jak masło.

Dziś sało wyrabia się nad Bugiem. Tamtejsze gospodynie gotują kawałki słoniny z listkiem bobkowym, zielem angielskim, pieprzem i kminkiem, po odcedzeniu zamykają w słoiku, zasypując solą i wyciągają na chleb, jak potrzeba, kładąc na to plastry małosolnego ogórka i kwiaty kopru.

W powodzeniu tej operacji liczy się słonina. Nie może być cienka jak palec. Warto poszukać w małych sklepach wiejskiej słoniny, grubej na trzy palce. I ni chodzi tylko o grubość. Słonina ze zwierząt z przemysłowej hodowli podczas smażenia wydziela nieprzyjemny zapach, to „zasługa” paszy hodowlanej. Moja znajoma znad Buga twierdzi, że to zapach suchej karmy dla psa.