Świąteczne przygotowania czas zacząć. Co trafi na nasze stoły? [przepisy]

Masło kaparowe z zieloną pietruszką

Składniki: kostka masła, 1 łyżka osączonych z zalewy kaparów (im większe, tym lepsze), 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 1 łyżka oliwy bazyliowej.

Wykonanie: zmiksować kapary z pietruszką i oliwą. Utrzeć z masłem. Przełożyć do kamionkowej miseczki. Schować do lodówki. Masło jest świetnym dodatkiem do pieczonego mięsa.

Masło limonkowe z zielonym pieprzem

Składniki: kostka dobrego masła, 1 łyżka marynowanego pieprzu osączonego z zalewy, starta skórka z zielonej limonki, 1 łyżeczka dobrej oliwy.

Wykonanie: pieprz zmiksować ze startą skórką z limonki i oliwą. Utrzeć z miękkim masłem. Przełożyć do pojemnika i schować do lodówki.

Szynka domowa z pieca

Składniki: 1,5 kg szynki bez kości, 15 ząbków czosnku, majeranek, słodka papryka mielona, pieprz, przyprawa do wieprzowiny, Maggi, strzykawka 20 ml, gruba igła do strzykawki.

Wykonanie: do wewnątrz mięsa wstrzyknąć równomiernie w kilka miejsc maggi. Następnie zrobić kilka nacięć w formie kieszonek. Do tych kieszonek najpierw wkładać majeranek, potem po 1 ząbku czosnku wpychając go jak najgłębiej w mięso. Pozostały czosnek przecisnąć przez praskę i rozetrzeć z przyprawą do wieprzowiny. Przygotowaną pastą natrzeć szynkę z zewnątrz, posypać przyprawami, skropić maggi, posypać pieprzem, papryką czerwoną i odrobiną majeranku. Wstawić do lodówki na 12 godzin. Mięso zawinąć w folię aluminiową w taki sposób, aby można było ją w trakcie pieczenia łatwo rozchylić. Piec w piekarniku w temperaturze 180 C przez 1,5 godziny. Na pół godziny przed końcem pieczenia rozchylić folię i pozwolić szynce mocno się przyrumienić. Mięso pieczone w folii jest soczyste, a nie suche i łykowate. Po wystudzeniu pokroić w plastry podawać z chrzanem lub musztardą.

Zakwas na wielkanocny żurek

Składniki: 2/3 szklanki mąki żytniej razowej, kawałek skórki razowego chleba, jeden ząbek polskiego czosnku.

Wykonanie: mąkę wsypać do słoja lub kamiennego garnka i wlać 3 szklanki ciepłej, przegotowanej wody. Dodać skórkę chleba i obrany czosnek. Naczynie przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na kilka dni. Ukiszony żur powinien mieć kwaskowy smak i charakterystyczny, apetyczny zapach. Kto lubi, może dodać więcej czosnku.

Ziemiański pasztet z królika

Składniki: 1 tuszka królika, 1 kg podgardla wieprzowego, 4 jajka, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 bułeczka, ziele angielskie, sól, pieprz, liść laurowy.

Wykonanie: mięso królika i podgardle ugotować z warzywami i przyprawami. Podgardle wyjąć po godzinie gotowania, natomiast królika gotować dłużej. Po wystudzeniu mięso oddzielić od kości. Bułeczkę namoczyć wywarze. Następnie mięso, warzywa i namoczoną bułkę zmielić w maszynce 3 razy. Wbić jajka, doprawić pieprzem i solą i wszystko razem dokładnie wyrobić. Nakładać do brytfanki i piec 40 minut w temperaturze 180 C. Można podawać z konfiturami z borówek lub z żurawiny.

(Przepis: Halina Drzewiej- Sosnówka, Trzydnik Duży)