Złociste i chrupiące. Po prostu pyszne. Sprawdzone przepisy na placki

Publiczne wydatki w ryzach. Jakie plany Puław na 2025 rok?

Minęła połowa listopada, a to znaczy, że gotowy jest już projekt budżetu miasta na przyszły rok. Dochody Puław mają wrosnąć do blisko 380 mln zł, a wydatki stopnieć do dokładnie tej samej wartości. To oznacza brak deficytu. Wśród inwestycji: start przebudowy starej hali, budowa nowych oraz remonty dróg.