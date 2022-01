Kino przyjedzie do Łęcznej

To 100 dni projekcyjnych, seansów, 50 miejscowości. Łączy je to, że na co dzień nie ma w nich sali kinowej. Od połowy stycznia trwa akcja Banku BNP Paribas pod nazwą „We love cinema”.

– W styczniowym repertuarze BNP Paribas Idę do kina nie zabraknie najważniejszych premier początku 2022 roku. Czwarta odsłona kultowej serii, którą pokochały miliony Polek i Polaków, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4” zaskoczy widzów nowymi konfliktami i radykalnymi przemianami oraz zaskakującym zakończeniem. Rodzinnie warto się wybrać do kina na przedpremierowy pokaz jednego z najbardziej oczekiwanych filmów animowanych 2022 roku - „Sing 2”. Czy miś koala Buster Moon wraz z ekipą spełnią swoje marzenie i wystąpią w teatrze Crystal? By tak się stało, muszą odnaleźć i przekonać do powrotu na scenę legendę rocka (w wersji anglojęzycznej głosu użycza sam Bono!). Na seansach mega hitu „Spider-Man: Bez drogi do domu”, który tylko w ciągu trzech dni obejrzało w polskich kinach prawie pół miliona osób, sympatyczny człowiek-pająk musi się zmierzyć z konsekwencjami ujawnienia swojej tożsamości, w czym pomoże mu doktor Strange oraz… O tym musicie przekonać się sami! – reklamują organizatorzy akcji.

2 lutego takie kino zajedzie do Łęcznej. Przewidziano kilka sensów od godziny 10.45 do 19.30. Seanse odbędą się w Centrum Kultury w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju. Bilety można kupić online lub w kasie przed seansem. Są w cenie 16 i 18 złotych.

Szczegóły i bonusy dla klientów banku na stronie idedokina.pl.