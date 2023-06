Przewodnik po Świdnik Air Festival. Program, jak dojechać, gdzie zaparkować

Kto przeleci nam nad głową

Świdnik Miejsca na platformie spotterskiej już tylko na rynku wtórnym. Bilety na Świdnik Air Festival są w ciągłej sprzedaży. Jeśli chcesz uniknąć kolejek, masz trzy dni na kupno ich w kasie kina Lot. Nie będziesz musiał stać po opaskę-wejściówkę. Dla uczestników wydarzenia – udogodnienia komunikacyjne

Świdnik Air Festiwal to wiele godzin lotniczych akrobacji, najlepsi piloci, ale też wystawy samolotów i sprzętu wojskowego. 4 czerwca na lotnisku trawiastym odbędą się największe pokazy lotnicze w regionie.

– Najszybciej sprzedały się miejsca na platformie spotterskiej. Nie ma ich już od półtora tygodnia. Bilety dla pozostałych uczestników są w ciągłej sprzedaży. Przygotowaliśmy ich kilkanaście tysięcy, z czego kilka tysięcy już zostało wykupionych. Do 3 czerwca między godziną 14 a 20 można przyjść do kina Lot i przy zakupie biletu otrzymać opaskę, która będzie upoważniała do wejścia na wydarzenie. To jedyna możliwość, by mieć opaskę już teraz i nie stać w kolejach 4 czerwca. Osoby, które kupiły bilety w internecie i te które przyjdą po bilety do kas w dniu wydarzenia, będą dostawać opaski dopiero w punktach wymiany opasek na lotnisku – informują organizatorzy wydarzenia z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

* Bilet ulgowy: w przedsprzedaży 30 zł; w dniu imprezy 40 zł; dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny/ Ogólnopolskiej Karty Seniora 25 zł

* Bilet normalny: w przedsprzedaży 40 zł; w dniu imprezy 50 zł; dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 35 zł.

Kto i kiedy na niebie

BLOK 12:00-16:00

ZA Orlik - 4 x PZL-130TC-II * Lukasz „Luke” Czepiela - Edge 540T * „57-my” Gyrocopter Team * hol szybowca SZD-30 Pirat za Socata Really 235e * RWD-5R * TZL-RWD-8 * Piper Cub Team *Navcom Systems Fly Flying Academy Team - C152 * Grupa Akrobacyjna Firebirds * Robinson R44 * North American T-6 Harvard 4M * North American Harvard IIB * Jak-18 * Andrzej Sarata - M-26 Iskierka * TS-11 Iskra * PZL M-18 Dromader * BushCat Demo Team – Bushcat * „Wiedeńczyk" AN-2 * Formacja Pipistrel Virus * Lukasz „Luke” Czepiela- Carbon Cub * Tulak * Norbert Kasperek - Boeing Stearman N2S3 * Bo105.pl - Bolkow Bo-105 * Marek Choim - Extra 330SC * Latający model samolotu PZL37 Łoś

BLOK 16:00-20:00

Pokaz bitwy powietrznej grupy Retro Sky Team * Jurgis Kairys - Su-31 * Lim-2 Fundacja Eskadra / Squadron Foundation * SBLim-2 Fundacja Eskadra / Squadron Foundation * Grupa Akrobacyjna Firebirds + Łukasz Czepiela * North American T-6 Harvard 4M * North American Harvard IIB * Piper Cub Team * aeroSPARX - Grob109b * Jak-18 * PZL-104 Wilga * Formacja Pipistrel Virus * „57-my” Gyrocopter Team * ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny

BLOK 20:00-22:00

Norbert Kasperek - Boeing Stearman * Jurgis Kairys - Su-31 * Marek Choim - Extra 330SC * BushCat Demo Team – Bushcat * Bo105.pl - Bolkow Bo-105 * Sky Magic * Flying Dragons Team * TS-11 Iskra Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła * aeroSPARX - Grob 109b.

Spacer i autobus

Władze miasta zachęcają wszystkich, którzy wybierają się do w niedzielę do Świdnika, by zostawili samochody. Mieszkańcom sugerują spacer, bo parkingi w okolicach lotniska szybko się zapełnią. Osoby wybierające się z Lublina mogą skorzystać z dwóch specjalnych linii autobusowych kursujących na trasie Świdnik – Lublin. 4 czerwca autobusy o nazwie „Air Festival" będą obsługiwały trasy: Dworzec Główny PKS (Ruska) * al. Tysiąclecia * ul. Mełgiewska * ul. Lotnicza * ul. Żwirki i Wigury * Świdnik stadion oraz Felin * al. Witosa * al. Jana Pawła II * al. Lotników Polskich * Świdnik stadion. I w odwrotnym kierunku.

Komunikacja miejska będzie jeździła od godz. 12.00 do 23.00. Uwaga! Na przejazd obowiązują bilety zgodnie z aktualną taryfą przewoźnika.

Nie wyrzucaj biletu

Jest też oferta dla mieszkańców regionu, którzy przyjadą na III Świdnik Air Festival pociągiem. Osoby, które 4 czerwca dojadą pociągiem REGIO na stację Świdnik Miasto lub Lublin Airport i zachowają bilet, otrzymają voucher uprawniający do przejazdu w drogę powrotną bez dodatkowych kosztów.

Co trzeba zrobić? Wystarczy przyjść na stoisko POLREGIO na terenie Świdnik Air Festival, okazać bilet na przejazd pociągiem REGIO (stacja wyjazdu w dowolnej relacji) do Świdnik Miasto lub Lublin Airport i odebrać voucher uprawniający do bezpłatnego przejazdu. Aby dogodnie dotrzeć na miejsce pokazów lotniczych, należy wysiąść z pociągu na stacji Świdnik Miasto.

Dla ułatwienia dojazdu na Air Festival Lubelski Zakład uruchamia oprócz stałej oferty cztery dodatkowe połączenia POLREGIO na trasie Lublin Główny – Lublin Północny – Świdnik Miasto – Lublin Airport i w stronę odwrotną.

Rozkład jazdy wszystkich połączeń do Świdnik Miasto dowożących na Air Festival 4 czerwca znajduje się także na stronie organizatora festivalu: air-festival.swidnik.pl

(agdy)

BushCat Demo Team

fot. Materiały prasowe