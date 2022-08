Nowe twarze w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin. Ludzie od marszałka

Akcjonariuszami lotniskowej spółki są cztery samorządy. Rolę większościowych pełnią Miasto Lublin (ma 51,58 proc. akcji) i województwo lubelskie (46,34 proc.). Mają one prawo wskazywania członków rady nadzorczej. Z członkostwem w niej niedawno pożegnali się Daniel Ruciński i Leszek Słaboń, którzy w radzie zasiadali odpowiednio od grudnia 2020 i listopada 2021 roku.

O powody zmian zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim. Otrzymaliśmy jedynie krótki komunikat. 30 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania członków rady nadzorczej – Alicji Omięckiej i Marcina Kowalewskiego – informuje Anna Nycz z Kancelarii Marszałka.

Urodzona w Lublinie Omięcka ma bogate doświadczenie z pracy na publicznych stanowiskach. W latach 2016-2018 była dyrektorem generalnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Co ciekawe, było to w tym samym czasie, gdy funkcję wiceministra sportu pełnił obecny marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (PiS). Następnie przez dwa lata jako prezes kierowała spółką PL.2012+ zarządzającą Stadionem Narodowym w Warszawie. Posadę straciła w atmosferze skandalu związanego z fatalnym stanem murawy na obiekcie, na którym swoje mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Polski. W 2020 roku została prezesem spółki Energia Centrum Usług Wspólnych. Ostatnio pracowała w Kolejach Śląskich na stanowisku wiceprezesa. Z funkcji została odwołana w maju tego roku. Według oficjalnego komunikatu, było to związane z „optymalizacją procesów zarządczych”.

Z kolei Marcin Kowalewski to były lubelski radny. W latach 2008-2010 zasiadał w Radzie Miasta Lublin w klubie Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych w 2018 roku ponownie ubiegał się o mandat, ale tym razem startował z listy PiS. Do wyborczego sukcesu zabrakło mu 25 głosów. Kowalewski jest także przedsiębiorcą, prowadzi firmę działającą w branży eventowej. Do niedawna jego wspólnikiem był miejski radny i obecny szef lubelskich struktur PiS Piotr Breś, który udziałów w spółce pozbył się po tym, jak dostał posadę dyrektora w oddziale Totalizatora Sportowego w Lublinie.

W radzie nadzorczej lotniska zasiada siedem osób. To maksymalna liczba, na jaką pozwala statut spółki. Oprócz Omięckiej i Kowalewskiego, członkami rady są: Jacek Sobczak (przewodniczący), Stanisław Kalinowski, Jan Chadam, Stanisław Misterek i Stefan Czerwiński.

Wynagrodzenie przewodniczącego rady wynosi ok. 6,2 tys. zł brutto miesięcznie. Jej członkowie zarabiają 75 proc. tej kwoty, czyli ok. 4,6 tys. zł brutto.