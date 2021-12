Ruch na lotniskach w 2021 roku. Lublin w dolnej części listy

W trakcie dziewięciu miesięcy bieżącego roku w trzynastu portach funkcjonujących w regionach obsłużono 7,85 mln podróżnych, to jest o 188 tys. mniej (-2,43 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Wynik ten to 33 proc. ruchu z rekordowych trzech kwartałów 2019 roku, kiedy to w portach regionalnych obsłużono 23,3 mln pasażerów.

Dla lotnisk regionalnych najtrudniejszy był pierwszy kwartał, w którym odprawiono zaledwie 458 tys. pasażerów, to jest o 4,34 mln mniej (-90,5 proc.) w porównaniu z tym samym okresem minionego roku. Od kwietnia do czerwca, czyli w drugim kwartale, na trzynastu lotniskach regionalnych odnotowano 1,57 mln podróżnych, czyli o 1,5 mln więcej w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku, który stał pod znakiem administracyjnego lockdownu branży lotniczej i w trakcie którego odprawiono zaledwie 70 tys. podróżnych. Tegoroczny szczyt przewozów, który tradycyjnie przypada na trzeci kwartał, porty regionalne zakończyły z wynikiem 5,82 mln pasażerów, to jest o 2,69 mln więcej (+86,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wynik z okresu lipiec-wrzesień 2021 to 60 proc. ruchu obsłużonego w rekordowym trzecim kwartale 2019 roku, kiedy to na lotniskach regionalnych odprawiono 9,6 mln pasażerów.

Od stycznia do września 2021 roku, w gronie tzw. „milionerów”, czyli lotnisk, które przed pandemią rocznie odprawiały ponad milion osób, najlepsze wyniki zanotowały lotniska w Krakowie – 1 mln 735 tys., następnie w Katowicach – 1 mln 730 tys. i Gdańsku – 1 mln 377 tys. Kolejne porty wg liczby podróżnych to Wrocław – 939 tys., Modlin – 857 tys. i Poznań – 722 tys. W portach, które przed pandemią obsługiwały poniżej miliona pasażerów rocznie, na pierwszym miejscu, po pierwszym dziewięciu miesiącach br., znalazł się Rzeszów z wynikiem 162,6 tys. podróżnych, następnie Szczecin – 114,8 tys., Lublin – 68,4 tys., Bydgoszcz – 56,4 tys., Łódź – 41,4 tys., Olsztyn z wynikiem – 31,2 tys. i Zielona Góra – 16,1 tys.

– W trakcie trzech wakacyjnych miesięcy lotniska regionalne prawie odrobiły stratę liczby podróżnych z pierwszego półrocza bieżącego roku. Nie zmienia to faktu, że sytuacja branży lotniczej jest bardzo trudna. Pandemia koronawirusa trwa już około dwóch lat, przez ten czas lotnictwo działa w warunkach bardzo dużej niepewności – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

W rekordowym 2019 roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych portów działających w regionach skorzystało w sumie 30,2 mln podróżnych, co stanowiło 62% z całości liczby pasażerów obsłużonych w tym czasie w Polsce. Reszta pasażerów, czyli 18,8 mln (38 proc.), skorzystała z siatki połączeń Lotniska Chopina w Warszawie. W kryzysowym 2020 roku na wszystkich lotniskach regionalnych odprawiono 9,1 mln podróżnych, to o ponad 21,1 mln mniej (-69,8 proc.) w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem.