Wakacje z wylotem z Lublina. Tego kierunku jeszcze nie było

Połączenia będą wykonywane raz w tygodniu od 2 czerwca do 6 października 2023 roku. Wycieczki można już rezerwować na stronie biura podróży Rainbow oraz u współpracujących z nim agentów. Ile kosztuje taka przyjemność? Obecnie za tygodniowy pobyt w hotelu dwugwiazdkowym można zapłacić ok. 1,8 tys. zł za osobę. Koszt urlopu w hotelach o wyższym standardzie zaczyna się od ok. 2,4 tys. zł.

Warto podkreślić, że o ile w przeszłości z lubelskiego lotniska można było polecieć na Kretę (do Heraklionu i Chanii) czy na Korfu, to loty na Rodos będą absolutną nowością.

- Rodos jest jedną z najchętniej wybieranych destynacji na wakacje. Ta niezwykła grecka wyspa położona na Morzu Egejskim to doskonały wybór zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i wszystkich miłośników antycznego świata. Cieszymy się, że udało nam się wypracować atrakcyjną ofertę dla mieszkańców regionu i ten nowy kierunek dołącza do naszej siatki połączeń - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

W tym roku w ofercie lubelskiego lotniska znalazły się cztery kierunki wakacyjne. Chodzi o czarterowe rejsy do tureckiej Antalyi oraz regularne połączenia do Gdańska (oferowane przez dwóch przewoźników: LOT i Ryanair), a także do chorwackiego Splitu i Burgas w Bułgarii. Loty do dwóch ostatnich kurortów wykonują linie Wizz Air, które już wcześniej zapowiedziały je w swoich rozkładach na przyszłoroczny sezon letni.

- Tegoroczne wakacje pokazały, że ludzie chcą latać i wypoczywać także poza granicami Polski. Dlatego pracujemy już nad kolejnymi nowościami na 2023 rok – dodaje prezes Hawryluk.

Po wielu miesiącach statystycznych spadków, związanych głównie z pandemią koronawirusa, w ostatnim czasie z lubelskiego portu docierają coraz lepsze wieści. W lipcu tego roku na lotnisku obsłużono 43 569 pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od lipca 2017 roku. W sumie od początku tego roku odprawiono ponad 163,5 tys. podróżnych.