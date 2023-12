200-milionowa tona węgla z Bogdanki

Kopalnia, fedrująca na Lubelszczyźnie od 1982 roku, osiągnęła ten imponujący wynik potwierdzając, że jest jedną z największych i najbardziej efektywnych kopalni w całej historii eksploatacji węgla kamiennego w Polsce.

200-milionową tonę węgla wydobyto dziś na powierzchnię podczas I zmiany na polu Bogdanka. „Jubileuszowy” węgiel, załadowany do wagonu kolejowego, odjechał z kopalni bezpośrednio do elektrowni Kozienice, należącej do Grupy Enea.

Pierwsze sto milionów ton węgla Bogdanka wyprodukowała po 30 latach fedrowania. Natomiast kolejne sto milionów zrealizowano już w znacznie krótszym czasie, tj. po 11 latach. Świadczy to zdaniem zarządu spółki o wzroście efektywności, stale wdrażanych innowacjach organizacyjnych i górniczych oraz o zaangażowaniu załogi.

– Dzisiejszy dzień to nie tylko kamień milowy w historii Bogdanki, ale także dowód ambicji i ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju tej kopalni. To dzięki tej determinacji Bogdanka osiąga dziś rekordowo wysokie zyski jak i rekordowe, w porównaniu z branżą, wskaźniki efektywności wydobycia – mówi Artur Wasilewski, z-ca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-handlowych LW Bogdanka.

– Osiągnięcie tej symbolicznej liczby nie tylko potwierdza stabilną pozycję Bogdanki na krajowym rynku węgla, ale również podkreśla nasz wkład w zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasza produkcja i zarazem sprzedaż węgla do naszych kluczowych odbiorców, z którymi posiadamy długoterminowe kontrakty, realizowana jest planowo. Ostatnio, wznowiliśmy też eksport lubelskiego węgla na kierunku ukraińskim – dodaje Dariusz Dumkiewicz, z-ca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

– Gratuluję całej załodze tego osiągnięcia. Dziękuję zarówno tym, którzy dziś pracują w kopalni, jak i tym, którzy przez ostatnie 4 dekady budowali sukces Bogdanki. Produkcja węgla w IV kwartale w naszej Spółce przebiega bardzo dobrze, podtrzymujemy zatem realizację naszego rocznego planu, tj. 7 mln ton​ węgla handlowego w 2023 roku – podsumowuje Dariusz Batyra, naczelny inżynier kopalni - kierownik ruchu zakładu górniczego pod ziemią.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku LW Bogdanka S.A. powróciła do notowań w Indeksie WIG-ESG. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.