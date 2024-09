Na pomoc powodzianom. Ponad 600 terytorialsów z Lublina wyruszyło na Dolny Śląsk

- Kolejna grupa pomocowa dla powodzian z 2 Lubelskiej Brygady OT liczy ponad 600 żołnierzy. To terytorialsi ze wszystkich pododdziałów 2 LBOT – z Lublina, Dęblina, Bezwoli, Kraśnika oraz Zamościa – informuje kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Lubelscy terytorialsi udali się do Kłodzka, Lądka Zdrój i Stronia Śląskiego.

- Dlaczego jadę? Bo tak czuję, czuję wewnętrzną solidarność z drugim, potrzebującym człowiekiem. Nie jestem w stanie zrozumieć bólu tych ludzi, którzy stracili wszystko, bo tego nie doświadczyłam, ale chcę pomóc, jak mogę. Mieszkam na drugim końcu Polski i sama jedna mogę niewiele, ale w zespole to już i owszem. A takich ludzi jak ja, chcących pomagać jest tutaj mnóstwo, więc razem możemy stanąć do tego zadania. Myślę, że dla powodzian ważne jest to, że nie są teraz sami, że mogą na nas liczyć. Warto dawać nadzieję i swój czas, bo to świadczy o naszym człowieczeństwie – powiedziała przed wyjazdem szer. Monika z 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.