Pogoda na weekend: mgliście i deszczowo, ale ciepło

Prognoza 13-15.09.2024

W weekend Lubelszczyzna będzie pod wpływem niżu śródziemnomorskiego, który już w czwartek zacznie przemieszczać się znad północnych Włoch w kierunku Europy południowo-wschodniej. Jednostajne opady deszczu w naszym regionie będą występowały w sobotę, ale ich suma nie będzie aż tak znacząca jak w Polsce południowo-zachodniej.

Piątek - 13.09.2024

W piątek nad ranem w części regionu lubelskiego będą lokalnie występowały zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W dzień zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny. Opady na ten dzień nie są prognozowane. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie już przeważnie duże, na północy regionu lubelskiego okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C.

Sobota - 14.09.2024

W godzinach porannych zachmurzenie umiarkowane do dużego. Z południowego wschodu nad nasz region będzie się przemieszczał front ciepły związany z niżem o rodowodzie śródziemnomorskim, który przyczyni się do występowania w ciągu dnia opadów deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Na południu Lubelszczyzny opady powinny wystąpić w godzinach okołopołudniowych, tam też ich suma dobowa powinna być najwyższa, tj. powyżej 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni. Opady deszczu powinny zanikać w godzinach nocnych.

Niedziela -15.09.2024

W niedzielę nad ranem temperatura minimalna od 9°C do 11°C. W ciągu dnia zachmurzenie duże, okresami lokalnie możliwe niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, wiatr słaby z kierunku wschodniego.