Do lubelskiej kliniki trafiły segregatory onkorodzica

Statystyki pokazują, że rocznie u około 1200 polskich dzieci diagnozuje się chorobę nowotworową. Czas po postawieniu diagnozy, ale również w trakcie leczenia jest wyzwaniem zarówno dla małych pacjentów jak i rodziców, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której pojawia się wiele pytań i wątpliwości.

Pomocny może być segregator onkorodzica, który zawiera dawkę wiedzy, wskazówki oraz odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia i postępowania w przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej dziecka. Takie segregatory trafiły w czwartek na Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

- Pierwsze chwile w szpitalu po usłyszeniu, że dziecko ma nowotwór są niezwykle ciężkie. My rodzice czujemy strach o życie dziecka i często nie wiemy, jak przetrwać kolejne dni. Wielu z nas brakuje wskazówek jak ten czas zorganizować, jak wspierać dziecko i skąd czerpać wsparcie dla siebie i najbliższej rodziny. Segregator ma w tym pomóc. Dzięki zebraniu doświadczeń wielu onkorodziców zaprojektowaliśmy go tak, aby najlepiej odpowiadał na potrzeby opiekunów chorego dziecka – mówi Ewa Majewska, „onkomama” i redaktorka naczelna portalu onkorodzice.pl, przez który został zaprojektowany segregator.

Składa się on z dwóch części. W pierwszej zamieszczone są m.in. najważniejsze informacje na temat procesu leczenia, pobytu w szpitalu, diety czy opieki poszpitalnej oraz wskazówki gdzie i jakie wsparcie można uzyskać. Druga część to karty do wypełniania, w której można zamieścić informacje na temat np. planu leczenia, wizyt lekarskich, bilansu płynów czy pomiarów ciśnienia lub temperatury.

Segregatory zaprojektowane zostały przez portal onkorodzice.pl, którego patronem jest Fundacja Iskierka. Otrzymali je wszyscy rodzice z lubelskiej kliniki. Segregatory są dostępne również w ukraińskiej wersji językowej.