Jacek Drozd, prezes zarządu PGE Dystrybucja: Nasza sieć napędza gospodarkę

PGE Dystrybucja jest od lat laureatem w plebiscycie „Złota Setka”. Na czym polega działalność spółki?

– PGE Dystrybucja to największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce. Spółka zarządza największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi dystrybuujemy energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem ponad 40 proc. obszaru kraju. Zapewniamy stabilne dostawy prądu do blisko 6 milionów odbiorców. To ogromna odpowiedzialność. Nieustannie, niezależnie od pory roku, realizujemy nałożoną na nas misję. Aby wywiązać się z tych obowiązków, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, które zabezpieczają stabilne dostawy prądu, co mobilizuje nas do ciągłego inwestowania w infrastrukturę elektroenergetyczną. Ogromna liczba odbiorców, setki kilometrów sieci, ale i wielka odpowiedzialność.

Zapewnienie sprawnego systemu dystrybucyjnego wymaga podejmowania działań i realizacji wielu inwestycji?

– Współcześnie obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Każdego dnia do naszych sieci przyłączani zostają nowi odbiorcy indywidualni, instytucje czy zakłady przemysłowe. Dostrzegamy również znaczny wzrost liczby źródeł rozproszonych, które generują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Na rozbudowę swojej infrastruktury PGE Dystrybucja tylko w 2023 roku przeznaczyła blisko 4,2 mld zł. W tym roku nakłady inwestycyjne są na równie wysokim poziomie. Z sukcesem pozyskujemy także zewnętrzne źródła finansowania, w tym fundusze europejskie czy środki z programów pomocowych. Koncentrujemy się na rozbudowie i modernizacji naszych sieci dystrybucyjnych tak, by zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej o jak najwyższych parametrach. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku zmodernizowane oraz zupełnie nowe stacje 110/15kV (Główne Punkty Zasilające), a wśród nich stacje 110/15 kV Słupia (oddział Łódź), Wilkołaz (oddział Lublin), Huszlew (oddział Lublin), Felin (oddział Lublin) czy Wróblew (oddział Łódź) i Ferrero (oddział Skarżysko-Kamienna). Dzięki realizacji tych złożonych inwestycji zwiększyliśmy dostępne moce przyłączeniowe dla przemysłu i odbiorców indywidualnych w regionie oraz podnieśliśmy parametry dystrybuowanej energii elektrycznej. Projekty umożliwiły również przyłączanie źródeł odnawialnych generujących energię elektryczną, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Czyli można powiedzieć, że rozwój sieci dystrybucyjnych ma wpływ na lokalną gospodarkę?

– Rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z rozwojem dystrybucji energii elektrycznej. Zakłady produk[1]cyjne, przedsiębiorstwa i fi rmy nie są w stanie funkcjonować bez zabezpieczenia ich zapotrzebowania na prąd. PGE Dystrybucja – realizując swoje inwestycje – nie tylko podnosi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej o jak najwyższych parametrach do odbiorców, ale także daje impuls do rozwoju ekonomicznego. Stabilne, nowoczesne sieci dystrybucyjne wspierają rozwój przedsiębiorstw, stref ekonomicznych czy rynku mieszkaniowego. Jesteśmy świadomi możliwości, jakie lokalnie niosą za sobą nasze inwestycje, dlatego w planach uwzględniamy potrzeby samorządów. Modernizując naszą infrastrukturę elektro[1]energetyczną odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną także w perspektywie. Dodatkowo analizujemy potencjał rozwoju energii generowanej przez OZE. Modernizowane Stacje 110/15kV zwiększają możliwości sieci dystrybucyjnej i tworzą warunki dla przyłączania odbiorców i wytwórców z regionu. Każda z realizowanych w spółce inwestycji jest podyktowana dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców PGE Dystrybucja, a tym samym podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

Zarządzanie tak rozbudowaną siecią nie jest łatwym zadaniem.

– Tak. Poza rozwojem naszej infrastruktury musimy równolegle prowadzić prace nad sprawnym i efektywnym zarządzaniem siecią dystrybucyjną na naszym terenie. Także i w tym zakresie prowadzimy szereg inwestycji. W grudniu 2023 roku rozpoczęły się prace związane z budową Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja w Lublinie (CDM). Będzie to główny ośrodek zarządzania pracą systemu energetycznego, pełniący kluczową rolę w nadzorze nad pracą sieci wysokich napięć. CDM, wyposażona w specjalistyczne rozwiązania teleinformatyczne i łączności, umożliwi efektywne zarządzanie i sterowanie pracą całej sieci na obszarze spółki. W ramach budowy sieci łączności specjalnej LTE450, która usprawni zarządzanie siecią spółki, w minionym roku PGE Dystrybucja podpisała umowę na dostawę i wdrożenie komponentów sieci radiowych. Sieć radiowa (RAN) będzie obejmowała ponad 500 stacji bazowych, które pokryją zasięgiem LTE 450 MHz blisko 40 proc. kraju. Realizacja tego programu i budowa sieci łączności specjalnej dedykowanej dla energetyki pozwoli na sprawne zarządzanie coraz bardziej cyfryzującą się siecią elektroenergetyczną, ułatwi przesył, agregację i zarządzanie generowanymi danymi oraz umożliwi wdrożenie zawansowanych technik informatycznych, w tym sztucznej inteligencji, do procesów zarządzania i optymalizowania przepływów energii w sieciach spółki.

Ostatnio coraz więcej mówi się o inteligentnych licznikach. Jak wygląda montaż urządzeń w spółce?

– W PGE Dystrybucja realizowany jest projekt LZO, czyli instalacji Liczników Zdalnego Odczytu u odbiorców, jak i liczników bilansujących w stacjach. To rozwiązania służące podniesieniu poziomu obserwowalności sieci, szczególnie na poziomie sieci niskich napięć. We wrześniu 2023 r. w ramach wspomnianego programu PGE Dystrybucja rozpoczęła masową wymianę urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu. Urządzenia te są częścią inteligentnego systemu opomiarowania. Do końca 2023 roku Liczniki Zdalnego Odczytu zostały zainstalowane w 982,3 tys. punktach poboru energii, co stanowi 17,32 proc. wszystkich punktów. Na koniec pierwszego półrocza 2024 r. w PGE Dystrybucja zainstalowanych było ponad 1,5 mln. liczników zdalnego odczytu u odbiorców przyłączonych do sieci nN, co stanowi 26,38 proc. odbiorców.

PGE Dystrybucja jest uznawana również za stabilnego pracodawcę.

– Realizacja powierzonych nam obowiązków, nieustanna analiza pracy sieci, rozwój naszej infrastruktury elektroenergetycznej wymaga zaangażowania wielu specjalistów. W spółce zatrudnionych jest blisko 10 tysięcy pracowników, którzy pracują w 7 oddziałach oraz w lubelskiej centrali. To ogromna rzesza ludzi, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, by wypełniać powierzone nam przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zadanie. To oni są największym kapitałem PGE Dystrybucja. Ich doświadczenie i zaangażowanie pozwala spółce na ciągły rozwój i zapewnianie dostaw energii elektrycznej do każdego z blisko 6 milionów odbiorców.

Na koniec, jakie znaczenie dla PGE Dystrybucja ma Lubelszczyzna i w jaki sposób spółka wspiera nasz region?

– Lubelszczyzna, będąca sercem naszej działalności, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu PGE Dystrybucja. To tutaj zlokalizowana jest centrala spółki, a także wiele strategicznych inwestycji. W 2024 r. zakończyliśmy budowę GPZ Piszczac na potrzeby zasilania podstacji PGE Energetyka Kolejowa, a także rozbudowę rozdzielni 110 kV w GPZ Budzyń , związaną z przyłączeniem do sieci farmy wiatrowej o mocy przyłączeniowej 25,15 MW. Modernizację przeszła również stacja 110/15 kV GPZ Abramowice, będąca jedną z dwóch największych zasilających miasto Lublin. W maju zakończyliśmy realizację zadań w ramach Umowy Inwestycyjnej „Dystrybucja Przyszłości” obejmującą modernizację sieci średniego napięcia. Łącznie przebudowaliśmy 68 km linii napowietrznych na kablowe, co poprawiło bezpieczeństwo zasilania i zmniejszyło awaryjność w regionie. Aktualnie realizujemy takie inwestycje jak budowa linii napowietrznych 110kV relacji GPZ Lublin 400 - GPZ Łęczna, GPZ Ryki - GPZ Sobolew czy GPZ Garbów – GPZ Michów. Te inwestycje mają na celu zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost gospodarczy regionu. Nasze zaangażowanie w rozwój Lubelszczyzny to nie tylko inwestycje w zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej, ale także wsparcie dla lokalnych społeczności.