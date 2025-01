Darmowe badania dla osób 40 plus jeszcze przez kilka miesięcy

Do kwietnia 2025 roku został przedłużony program profilaktycznych badań dla osób powyżej 40. roku życia. Są one finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc są darmowe dla pacjentów. Program jest podzielony na grupy badań dla kobiet, mężczyzn oraz wspólne.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

- pomiar ciśnienia tętniczego

- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

- obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

Zarejestrować można się na różne sposoby. Aby skorzystać z badań należy wypełnić ankietę: poprzez Internetowe Konto Pacjenta, przez infolinię pod nr tel. +48 800 100 101, w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP. Wyniki odbiera się w placówce, w której wykonane były badania. Do programu można przystąpić ponownie, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od poprzedniego skorzystania z tych badań. Takie osoby nie muszą kolejny raz wypełniać ankiety, ponieważ po roku od poprzednich badań, automatycznie dostaną e-skierowanie na koncie IKP. Rejestracja przebiega w ten sam sposób, co za pierwszym razem.

W województwie lubelskim są 252 placówki realizujące program. Pełna lista znajduje się na stronie pacjent.gov.pl.