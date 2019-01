Drogowe podsumowanie roku w Lubelskiem. Co udało się zrobić i co czeka kierowców w 2019?

Kierowcy już odczuwają efekty oddania do użytku 12 km drogi ekspresowej. – Drogą ekspresową S12 możemy dojechać z Lublina do mostu na Wiśle w Puławach w około pół godziny. Umożliwia to otwarty w sierpniu 2018 r. 12-kilometrowy łącznik od węzła Kurów Zachód – mówi Krzysztof Nalewajko, z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S17 – już w tym roku

W połowie roku ekspresowa S17 wydłuży się do Garwolina, a z końcem roku kierowcy pojadą nową trasą aż do węzła Lubelska w podwarszawskiej Góraszce. Pozostaną chwilowe komplikacje na obwodnicy Kołbieli, bo tam ruch będzie poprowadzony po jednej jezdni. Cała trasa będzie ukończona w 2020 r.

Lubelskie to jeden wielki plac budowy. - Na 95,5 km trwają prace budowlane, a następne 84,4 km dróg ekspresowych jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń na rozpoczęcie robót w terenie – podsumowuje K. Nalewajko.

Szybciej do Rzeszowa

2019 rok będzie jeszcze bardziej pracowity. Projektanci opracowują dokumentację na realizację kolejnych 154,6 km, a w toku są przetargi na jeszcze 177,5 km przyszłych dróg ekspresowych. Chodzi tu przede wszystkim o S19, od Obwodnicy Lubartowa do granicy z woj. podkarpackim. – To nie wszystko. Trwa przebudowa 18 km dróg krajowych, na kolejne 103 km jest opracowywana dokumentacja. To był pracowity rok dla lubelskiego oddziału GDDKiA i podobny będzie nadchodzący 2019 – twierdzi rzecznik.

A skoro już mowa o S19, to w tym roku ruszą prace w terenie przy budowie 75-kilometrowego odcinka od Lublina do granicy z woj. podkarpackim. – Przed końcem roku do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafiły trzy wnioski o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej odcinków od Lublina do Kraśnika. Wiosną otrzymamy ZRID na odcinki od Kraśnika do granicy woj. lubelskiego. Uzyskaliśmy też pozwolenia zamienne na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, co pozwoli rozpocząć prace na całej inwestycji – wylicza K. Nalewajko.

Projektanci pracują nad dokumentacją przygotowawczą dla S19 na północ od Lublina do granicy z woj. mazowieckim, a także na terenie w granicach woj. mazowieckiego. Ruszyły także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12.

W końcowej fazie postępowania jest przetarg na koncepcję programową dla pozostałej części S12 od Piask do Dorohuska. Przed końcem stycznia poznamy oferty biur projektowych na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla S17 od Piask do Hrebennego.

„Krajówki” też

Działania lubelskiego oddziału GDDKiA nie ograniczają się tylko do wielkich inwestycji, takich jak drogi ekspresowe. Roboty trwają także na "krajówkach". W trakcie gruntownej przebudowy jest droga krajowa nr 48 od Krępy do Kocka.

Ruszyły także prace przygotowawcze w terenie do rozbudowy DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem. – Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zamian, jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a granicą z Ukrainą w Zosinie. W opracowaniu dokumentacji lub w przetargu na dokumentację jest bowiem ponad 86 km tej trasy. 31 grudnia ogłosiliśmy dwa przetargi na 32,5 km tej trasy, a na początku 2019 ogłosimy jeszcze jeden na prawie 14 km od Klemensowa do Zamościa – wylicza rzecznik.

Przypomnijmy, że konstrukcja drogi nie tylko zostanie dostosowana do obciążenia 40-tonowych pojazdów, ale powstaną także nowe odcinki omijające Janów Lubelski, Gorajec i Szczebrzeszyn.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na rozbudowę DK63, od granicy z woj. mazowieckim do Łukowa, a także na odcinek DK17 Zamość – Łabunie. – Na początku 2019 r. ogłosimy także przetarg na rozbudowę DK48 pomiędzy Dęblinem i Moszczanką. W opracowaniu jest również dokumentacja na budowę mostów na Wieprzu: Szczebrzeszynie (DK74) oraz w Łęcznej (DK82).

Przyspieszyły remonty na wojewódzkich

Nie było jeszcze tak dobrego roku pod kątem inwestycji na drogach wojewódzkich. Trwa kilka ważnych inwestycji, m. in. remont ponad 30-kilometrowego odcinka od Lubartowa do Parczewa. Drogowcy już szykują dokumentację na kolejne remonty w 2019.

Parczew - Lubartów

Drogi wojewódzkie w Lubelskiem mają długość blisko 2250 km. Spora część jest w złym stanie, ale sporo też jest lub będzie remontowanych. – Najbardziej spektakularna inwestycja rozpoczęta w tym roku, to remont blisko 35-kilometrowego odcinka drogi 815, od Parczewa do Lubartowa. Koszt tego dwuletniego przedsięwzięcia to 260 milionów złotych – mówi Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Droga zostanie poszerzona, 6 do 7 metrów. Drogowcy wybudują również pobocza o szerokości 1,5 metra. Na całym odcinku zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz 40 zatok autobusowych. – Największym wyzwaniem będzie wymiana mostu nad Wieprzem w Szczekarkowie. Remont tej drogi zakończy się w pierwszej połowie 2020 roku – dodaje dyrektor.

Trwa remont 835

Przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi, w czerwcu, oddano 17-kilometrowy odcinek drogi 835 Piotrków-Wysokie. Gruntowny remont tego 17-kilometrowego odcinka kosztował 64 milionów złotych. Wzdłuż powstało 10 kilometrów ścieżek rowerowych, na podjazdach przebudowano drogę do przekroju 2+1.

W pierwszej połowie tego roku kierowcy pojadą nowym odcinkiem DW 835, wjazdem do Lublina. – Dziś brakuje 2 kilometrów nawierzchni – dodaje dyrektor ZDW w Lublinie. – Szykujemy już dokumentację na remont fragmentu 835 od Biłgoraja do granicy z województwem podkarpackim. Jest to już ostatni odcinek drogi 835 w Lubelskiem, który czeka na renowację – dodaje Andrzej Gwozda. Po remoncie będzie to szybki dojazd do autostrady A4.

Nie tylko duże odcinki

Trwa także remont drogi 837, od Sitańca do Nielisza. Odnowienie 16,4 kilometra tego traktu kosztuje 150 milionów złotych. Z nowej nawierzchni drogi 836 cieszą się kierowcy na dwóch odcinkach – 8,6 km między Chmielem a Jabłonną i 4,8 km za Piaskami.

Warto również wspomnieć, że w tym, roku drogowcy wykonali na szlakach wojewódzkich aż 9 nakładek i długości 10,4 kilometra. Te prace kosztowały 16,5 miliona złotych. Parczewianie cieszą się nowym rondem, a kierowcy z Kraśnika odświeżoną nawierzchnią o długości 6,5 km.

W partnerstwie z powiatami i gminami, ZDW zrealizowała 33 projekty drogowe (3 wciąż w toku) na kwotę 25 milionów złotych, z czego wkład samorządów wyniósł 12 milionów złotych.

2019 również będzie pracowity dla drogowców z ZDW. – Szykujemy kilka ważnych inwestycji. Przygotowujemy się do budowy obwodnicy Stężycy w ramach drogi 801 oraz poprowadzenia po nowym śladzie wąskiego odcinka wyjazdu z Dęblina w kierunku Stężycy – dodaje dyrektor.

Drogowcy przymierzają się do remontu 4,8-kilometrowgo fragmentu drogi betonowej 812 Włodawa-Korolówka. W przyszłym roku ma powstać także projekt przebudowy 820 od Łęcznej do Sosnowicy oraz nowego odcinak 833, od Fabryki Łożysk do przyszłej S19. W dalszym ciągu będą trwały prace nad obwodnicą Nałęczowa, choć ta inwestycja wzbudza protesty. Warto też dodać, że trwa remont starego mostu na Wiśle w Puławach. Koszt to 24 miliony złotych.

„Krajówki” w liczbach

Drogi ekspresowe

Oddane do ruchu: S12 Puławy – w. Kurów Zachód na S17 (długość 11,9 km)

W budowie: S17 – w. Lubelska – początek obw. Garwolina (3 odcinki o łącznej długości 36,9 km), obw. Garwolina – w. Kurów Zachód (4 odcinki, 58,6 km), obw. Tomaszowa Lubelskiego (9,6 km), S19 – Lublin – granica z woj. podkarpackim (6 odcinków, 75 km).

W przygotowaniu: S19 – w granicach woj. mazowieckiego (32,4 km), S19 gr. z woj. mazowieckim – Lublin (7 odcinków, 105,2 km), S12 – obw. Chełma (17 km).

W przetargu na prace przygotowawcze: S12 Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obw. Chełma, 3 odcinki, 57,6 km), S17 – Piaski – Hrebenne (9 odcinków, 119,9 km).

Drogi krajowe

W przebudowie: DK48 Krępa – Kock (10,6 km), DK47 Frampol – Gorajec (7,4 km).

W przygotowaniu dokumentacji: DK17 Zamość – Łabunie (5,5 km), DK63 gr. woj. mazowieckiego – Łuków (11,4 km), DK74 dojazd do mostu w Annopolu (0,5 km), DK74: korekta przebiegu w Janowie Lubelskim (8,9 km), Janów Lubelski – Frampol (11,7 km), korekta przebiegu w Gorajcu (6,7 km), Gorajec – Szczebrzeszyn (10,3 km), korekta przebiegu w Szczebrzeszynie (4 km), Zamość – Miączyn (7,3 km), Jarosławiec – Miączyn (4,3 km).

W przetargu na dokumentację: DK74 - Horyszów – Hrubieszów (18,7 km), Hrubieszów – Zosin (13,8 km)

Do ogłoszenia przetargu na dokumentację: DK74 - Klemensów – Zamość (13,9 km), DK48 – Dęblin – Moszczanka (14,1 km)