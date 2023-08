Dziś będzie nawet 35 stopni. Upał może być groźny

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. w ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12–13.

Obserwuj swoje ciało

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to m.in: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość skurczów serca i oddechu.

Niewątpliwie upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.

Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Jak ochronić się przed upałem?

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca m.in. częste przyjmowanie wody i regularne jedzenie lekkich posiłków.

Najmłodszych należy ubierać w jasną, lekką, przewiewną odzież oraz obowiązkowo czapkę z daszkiem bądź kapelusz. Ponadto dzieci w wózkach powinno się zasłaniać parasolką, by ochronić je przed słońcem. W odniesieniu do najmłodszych nie ma jednoznacznych rekomendacji okulistycznych noszenia okularów przeciwsłonecznych.

Najmłodszym nie zaleca się podawania zimnych napojów, lecz letnie, najlepiej ziołowe lub owocowe herbatki, wodę i naturalny sok. Nie należy dziecka kąpać w zimnej wodzie oraz wychodzić z nim na zewnątrz w najbardziej gorącej porze dnia.

Seniorom natomiast RCB zaleca, by zwracali uwagę na swoje samopoczucie. Podczas upałów szybko odwadnia się organizm, co prowadzi do podwyższenia poziomu substancji chemicznych z przyjmowanych leków w organizmie. W konsekwencji może dojść do przedawkowania lekarstw.