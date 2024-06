Ile osób zagłosowało? Sprawdź frekwencję w poszczególnych powiatach

W skali kraju frekwencja w wyborach do Europarlamentu wyniosła 40,65 proc. Komisje wyborcze wydały 11 829 725 kart do głosowania na 29 098 155 osób uprawnionych do głosowania.

W województwie lubelskim frekwencja wyniosła 38,35 proc. To dziesiąte miejsce w skali kraju. Najlepsze było województwo mazowieckie. Tam frekwencja wyniosła 46,95 proc. Najmniej osób do urn poszło w województwie warmińsko-mazurskim. Uprawnionych do głosowania poszło zaledwie 33,59 proc. W Lubelskiem wydano 622 749 kart ważnych, a liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 1 623 766.

Najwięcej uprawnionych zagłosowało w Lublinie. Frekwencja wyniosła 46,34 proc. Lublin zajął ostatnie miejsce na liście miast wojewódzkich. Na drugim miejscu uplasował się powiat janowski z wynikiem 42,07 proc. Podium zamyka Biała Podlaska, gdzie zagłosowało 42,06 proc. uprawnionych.

Najmniej osób zagłosowało w powiecie hrubieszowskim, 30,72 proc. Drugi od końca jest powiat chełmski z wynikiem 31,15 proc. Niechlubne podium zamyka powiat krasnostawski z wynikiem frekwencyjnym 32,67 proc.