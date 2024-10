Ktoś typował i wygrał. W Lubelskiem trafiono "szóstkę" w Lotto

Ostatnia „szóstka” w lotto padła 19 września. Od tamtej pory kwota rosła i w sobotnim losowaniu do wygrania było aż 11 mln złotych. Kolejnej kumulacji jednak nie będzie, bo komuś udało się wytypować szczęśliwe liczby. Kupon z wylosowanymi liczbami został nadany w Kijanach (pow. łęczyński) w województwie lubelskim.

– Jest to trasa przelotowa, dlatego mógł tu zagrać zarówno mieszkaniec tej lub przyległych miejscowości, jak i osoba tamtędy przejeżdżająca – informuje Totalizator Sportowy.

Niemniej jednak jest to najwyższa wygrana odnotowana w Kijanach.

Nowy lottomilioner zagrał na chybił trafił. W jednym z jego zakładów znalazł się ten oto zestaw sześciu liczb, które dały mu wygraną przekraczającą 11,2 mln zł: 3, 15, 17, 22, 29, 48.

Ten weekend zapisał się pod znakiem wysokich wygranych. Rozpoczęło się już w piątek (4 września) gdy w EuroJackpot padła wygrana III stopnia w wysokości 1 555 765,80 zł. Szczęśliwy los został nadany w Nowym Targu.

W sobotę padła także główna wygrana w Lotto Plus. Przypomnijmy, aby zagrać o milion wystarczy dopłacić złotówkę do głównego zakładu Lotto. Szczęśliwe liczby wylosowane w sobotnim losowaniu to 13, 20, 21, 23, 25, 34. Lottomilioner zagral a chybił trafił w kolekturze w Chojnicach.

Kolejne losowanie Lotto, Lotto Plus oraz EuroJackpot już we wtorek. Do wygrania będzie 2 000 000 zł, gwarantowany 1 000 0000 zł w Lotto Plus oraz 45 000 000 zł w Eurojackpot.