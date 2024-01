Lubelskie kuchnią stoi! Znasz te tradycyjne potrawy?

Poszukiwany 30-latek groził, że zdetonuje granaty. Posiedzi dłużej

Poszukiwany 30-latek, który w Sylwestra zabarykadował się w mieszkaniu przy ul. Dożynkowej w Lublinie i twierdził, że ma granaty, które zdetonuje jeśli policjanci zechcą go zatrzymać, usłyszał dzisiaj zarzuty. Mieszkaniec Lublina, który miał do odsiadki blisko 2 lata, odpowie za zmuszanie groźbą funkcjonariuszy publicznych do zaniechania prawnych czynności służbowych. Dodatkowo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.