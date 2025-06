Na wakacje pociągiem. Zmiany w rozkładzie. Dodatkowe kursy w Lubelskiem

Rozdanie świadectw w tym roku zaplanowano na 27 czerwca. A już dzień później w Lubelskiem wznowione zostaną wakacyjne połączenia.

Od soboty 28 czerwca aż do 31 sierpnia w weekendy dwie pary pociągów mają obsługiwać trasę z Chełma do Włodawy i z powrotem.

- Wyjazd z Chełma zaplanowano na godz. 7:38 i 12:01, aby umożliwić przesiadkę podróżnym, którzy przyjadą z Lublina o godz. 7:26 i 11:47. Pociągi z Włodawy wyjadą o godz. 10:32 i 17:51. Pozwoli to na przesiadkę pasażerom jadącym do Dęblina o godz. 12:03 i 19:22 - informuje Jakub Leduchowski, rzecznik POLREGIO.

W tym samym czasie, również w soboty i niedziele, a także 15 sierpnia ma odjeżdżać wakacyjny pociąg ze stacji Lublin Główny do Jarosławia. Start o godz. 6:50. Ten skład będzie skomunikowany z pociągami kursującymi w relacji Zamość Wschód-Zawada i z powrotem.

Koleją w wakacje da się również dojechać ze stacji Zamość Wschód do Rzeszowa. To również propozycja weekendowa. Wyjazd z Zamościa o godz. 15:25.

- Pojawią się dodatkowe kursy porannego pociągu z Lublina do Bełżca. W wakacje będzie można nim podróżować we wszystkie dni tygodnia - informuje Leduchowski i dodaje, że jeszcze przed wakacjami, już od 15 czerwca będzie więcej kursów POLREGIO do Portu Lotniczego Lublin. Nowe połączenia dostosowano do wybranych lotów rejsowych w kierunkach: Gdańsk, Bergamo, Barcelona (Girona), Londyn.