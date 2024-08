Nadjeżdża mammobus. Bezpłatne badanie piersi blisko domu

Spotkajmy się nad wodą! Zapraszamy nad Jezioro Zagłębocze

To już przedostatni akcent naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą”. W najbliższą sobotę powracamy na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, perełkę turystyczną naszego regionu. Tym razem z czerwonym namiotem „Dziennika Wschodniego” wybierzemy się nad Zagłębocze, do ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego mieszczącego się nad tym pięknym, czystym jeziorem. Od godziny 11 będziemy na Was czekali z mnóstwem atrakcji. Będą konkursy i zawody sportowe z nagrodami, dmuchańce i animacje dla dzieci, coś pysznego od miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich oraz mnóstwo dobrej zabawy i muzyki