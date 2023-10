Najlepsi strzelcy wyborowi w Polsce? Lubelscy terytorialsi

Przez 3 dni żołnierze OT z całej Polski rywalizowali w zawodach mających na celu sprawdzenie umiejętności bojowe terytorialsów. W zorganizowanych przez Centrum Szkolenia WOT zawodach wyłoniono najlepszy zespół strzelców wyborowych WOT.

Do zadań uczestników zawodów należało m.in. namierzanie i ocenianie odległości celów, ewakuacja rannego, wykonywanie marszu na orientację w terenie oraz przemierzenie toru przeszkód i strzelanie do celu na odległość od 100 do nawet 600 metrów.

Najlepszą drużyną okazali się żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uczestnicy z województwa lubelskiego wyprzedzili drużynę z 5 Mazowieckiej BOT oraz 19 Nadbużańską BOT.

- Jadąc na te zawody liczyliśmy na wysoki poziom i nie zawiedliśmy się. Dodatkowo poprzeczkę podniosły złe warunki atmosferyczne – silny wiatr, powyżej 6 metrów na sekundę. To jednak nie przeszkodziło nam by ukończyć wszystkie etapy zawodów z bardzo dobrym wynikiem, ale też pokazało nad czym warto jeszcze w przyszłości popracować – podsumował żołnierz 2 Lubelskiej Brygady OT.