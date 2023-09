Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców. Duża kasa znowu do pożyczenia

Przypomnijmy! Pierwsza transza, ogłoszona w lipcu, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – do LRFR wpłynęło 59 wniosków na kwotę blisko 57 mln zł. Fundusz chce przeznaczyć na pożyczki w tym roku około 35 mln zł.

Pożyczki są oprocentowane bardzo preferencyjnie, już od 1,24% w skali roku i bazują na zasadach pomocy de minimis. Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju, Rafałem Langiewiczem.

– Jestem przekonany, że podjęte działania przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw. W tym celu uruchomiliśmy niskoprocentowe pożyczki, które mają pomóc w rozwoju naszych przedsiębiorców, ale także przyczynić się zmniejszenia kosztów prowadzonych inwestycji i utrzymania bieżącej płynności finansowej – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro. Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju kierowana jest do mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, również do jednoosobowych działalności gospodarczych. Warunkiem jest posiadanie siedziby, oddziału, filii lub zakładu produkcyjnego na obszarze województwa lubelskiego.

– Zainteresowanie pomocą de minimis, którą uruchomiliśmy w czasie lata, było bardzo duże. Jesteśmy na etapie oceniania i analizy złożonych przez przedsiębiorców wniosków. Chciałbym tylko podkreślić, że te niskooprocentowane pożyczki trafią do firm, którym zależy na wsparciu finansowym nowego produktu, usługi i technologii oraz stosują innowacyjne rozwiązanie w procesie biznesowym zgodnie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dodaje Rafał Langiewicz, prezes LRFR.

Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą składać wnioski online (https://lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski/), w siedzibie LFFR w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie oraz stacjonarnych oddziałach na terenie woj. lubelskiego: w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27), Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314) i Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213).

Więcej szczegółów na stronie internetowej: lrfr-lubelskie.pl