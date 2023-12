Nowy wojewoda lubelski składa świąteczne życzenia Czytelnikom Dziennika Wschodniego

Kochani Czytelnicy Dziennika Wschodniego! Spędźcie ten czas w gronie tych, których kochacie! – powiedział na wstępie Krzysztof Komorski i zaapelował: Dużo się uśmiechajcie! Jak najmniej rozmawiajcie i myślcie o polityce. – Życzę Wam ciepłej atmosfery przy wigilijnym stole. Życzę Wam przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, szczęścia, spokoju, uśmiechu i owocnego przyszłego roku. Spełnienia wszystkich marzeń, które macie. Wszystkiego dobrego! – zakończył nowy wojewoda, który w środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał akt powołania.

Krzysztof Komorski z Koalicji Obywatelskiej, były wiceprezydent Lublina, a ostatnio radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w fotelu wojewody zastąpił Lecha Sprawkę z Prawa i Sprawiedliwości.

Jedną z pierwszych decyzji Krzysztofa Komorskiego było wydanie w piątek (22 grudnia) rozporządzenia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. Zakaz wejdzie w życie 26 grudnia i będzie obowiązywał do końca stycznia. Ale są dwa wyjątki, to Sylwester i Nowy Rok.

Ponadto przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.