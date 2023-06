Pogoda w Lubelskiem: Szykuje się chłodna noc. Możliwe nawet przymrozki

Ostrzeżenie w tej sprawie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około dwóch stopni, przy gruncie do -3 stopni – czytamy w komunikacie. Takich temperatur można się spodziewać od godz. 1 w nocy do 6 rano w sobotę. Alert obowiązuje dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oszacowano na 80 proc.