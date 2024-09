Tłumy wiernych w Wąwolnicy

Pielgrzymi przyjechali z różnych stron kraju, inni przybyli przed świętą figurę Matki Bożej przemierzając pątniczy szlak pieszo, by w sobotę i niedzielę uczestniczyć w uroczystościach religijnych w Wąwolnicy, gdzie świętowano 46. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej.



- Przyjechaliśmy z Sanoka, to już tradycja, że z końcem wakacji przyjeżdżamy do naszej Matki. Nasza rodzina zawdzięcza Matce Bożej Kębelskiej zdrowie. Chorowałam na raka, leczenie trwało bardzo długo. Dziś modlę się za innych chorych, nikt nie wysłucha naszych błagań tak jak nasza Matka- mówiła wzruszona pani Maria Kuś.



- Tylko wiara, daje możliwość bycia dobrym człowiekiem. Umacnia i scala wszystkie elementy w życiu. Moją modlitwę ofiaruję mojej chorej mamie. Z nadzieją patrząc w przyszłość - zapewniała Paulina.



W samo południe na placu przy sanktuarium tłumy wiernych uczestniczyły w sumie pontyfikalnej celebrowanej przez abp. Józefa Michalika. Biskup przedstawił, jako wzór do naśladowania, błogosławioną rodzinę Ulmów, której relikwie rozpoczynają peregrynację po archidiecezji lubelskiej.



- Ta rodzina jest nie tylko świadectwem prawdziwej miłości do bliźniego, którego ratowała z narażeniem własnego życia, ale także przykładem miłości do każdego poczętego życia, które jest zawsze darem - mówił abp Józef Michalik, w słowie do wiernych. I dodał: - Chrześcijanin, zwracając się do Matki Bożej w potrzebie, naśladuje samego Boga, który pierwszy zwrócił się do niej i się nie zawiódł. Ona odpowiedziała bez wahania na zaproszenie do zostania matką Jezusa. Także błogosławiony prymas Wyszyński całe życie ofiarował Maryi i ona była jego siłą. Przez Maryję przychodzą łaski, ale zależą także od nas, od naszej współpracy, wiary i zaufania. Trzeba codziennie pokonywać pychę i egoizm. Świat nie stanie się lepszy od narzekania, ale od naszej modlitwy i postawy życia pełnego szacunku do poczętego życia, do każdego życia niezależnie od wieku i stanu - mówił abp Michalik.



Uroczystości w Wąwolnicy odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, ma to związek z przypadającym 8 września Świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz z rocznicą koronacji cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej koronami papieskimi 10 września 1978 r.