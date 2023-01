Weekendowa przygoda z wojskiem. Są jeszcze wolne miejsca

W piątek lubelscy terytorialsi po raz pierwszy w tym roku będą rekrutować chętnych do służby. Ci, którzy przejdą test sprawnościowy, niemal z marszu trafia na dwutygodniowe szkolenie podstawowe, w ferie zimowe.

– Wszyscy, którzy jeszcze chcą odbyć szkolenie w trakcie ferii zimowych mają jeszcze taką możliwość, należy jak najszybciej skontaktować się z rekruterem 2LBOT, lub odwiedzić najbliższy Wojskowe Centrum Rekrutacji – wyjaśnia por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ci, którzy przejdą rekrutację, a nigdy wcześniej nie byli w wojsku, będą kontynuować szkolenie w terminie 15-28 stycznia. Zakańczają je uroczystą przysięgą wojskową. Natomiast grupa ochotników, żołnierzy rezerwy, którzy podjęli decyzję powrotu do wojska, odbędzie szkolenie w terminie 15-20 stycznia.

Wojsko zawodowe ma weekendową ofertę dla osób, które chciały posmakować żołnierskiego fachu, ale nie chcą formalizować związku z mundurem lub przypomnieć sobie czasy służby wojskowej. Umożliwia to akcja „Trenuj z Wojskiem”. W naszym regionie, jako pierwszy, rusza 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu. W sobotę (14 stycznia) 150 chętnych na 8 godzin wcieli się w rolę szeregowego. – Mamy jeszcze wolnych góra 20 miejsc. Ludzi zaprosimy na nasz podmiejski poligon w Sitańcu-Wolicy. Wśród zapisanych dominują ludzie w wieku od 15 do 30 lat, choć nie brak kilku panów po 60-ce – mówi ppor. Mirosław Hacia z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. W tym roku w wojskowej akcji mogą wziąć udział osoby w wieku od 15 do 65 lat.

W Lublinie akcję „Trenuj z wojskiem” prowadzi 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana. Wydarzenia rozłożono na dwa weekendy: 21 i 28 stycznia. – Na ten pierwszy termin zostały ostatnie wolne miejsce. Na drugi, 28 stycznia, wciąż przyjmujemy zapisy – mówi por. Szymon Głazowski, oficer prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej w Lublinie. Na facebooku jednostek można znaleźć zasady zapisów na akcję „Trenuj z wojskiem”.

W ciągu 8 sobotnich godzin, wojskowi przeszkolą uczestników z podstaw obsługi broni i strzelania, przetrwania w trudnym terenie, rzutu granatem, posługiwania się mapą, walki w bliskim kontakcie, udzielania pierwszej pomocy oraz podstaw survivalu. Szkolenie z techniki strzelania będzie przeprowadzone przy użyciu karabinów treningowych, bez użycia ostrej amunicji. W trakcie szkolenie będzie można posmakować wojskowej racji żywnościowej podgrzewanej bez ognia. Szkolenie zakończy się wspólnym ogniskiem i grochówką.