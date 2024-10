Wypiła, uderzyła w drzewo i trafiła do aresztu

We wtorek, 8 października, tuż po godzinie 10 dyżurny został powiadomiony o tym, że w miejscowości Wylągi samochód uderzył w drzewo.

Oplem kierowała 27-letnia mieszkanka gminy Kazimierz Dolny. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała 3 promile alkoholu w organizmie.

Kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Została przetransportowana do szpitala w Puła-wach. Nie doznała obrażeń zagrażających jej życiu. Ze szpitala trafiła do policyjnego aresztu.

Teraz usłyszy zarzuty: prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Po-licjanci zatrzymali 27-latce prawo jazdy, a dalsze konsekwencje poniesie w sądzie.

Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywna oraz obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości nawet do 60 tysięcy złotych.