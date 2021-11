Zbiórka pieniędzy w kościołach na pomoc migrantom. "Kto będzie chciał to wrzuci datek"

– Apel jest wezwaniem skierowanym do sumień księży i wiernych świeckich. Nie będziemy nadawać mu charakteru administracyjnego – zaznacza ks. Adam Jaszcz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, rzecznik prasowy. – Jego ewentualne odczytanie pozostawimy do decyzji księży proboszczów. Kościół ustami prymasa Polski przypomniał, że wykorzystywanie uchodźców w walce politycznej nie zwalnia nas z szacunku dla praw i godności każdego człowieka. Obrona granicy jest naszym obowiązkiem obywatelskim, jako chrześcijanie mamy obowiązek nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Szacunek dla polskiego munduru i pomoc ludziom skrzywdzonym przez reżim Łukaszenki, z zachowaniem troski o bezpieczeństwo narodowe, nie stoją ze sobą w sprzeczności.

Kapłani, z którymi rozmawialiśmy deklarują, że w swoich parafiach będą zbierać pieniądze.

– Odpowiadając na apel Kościoła, będziemy przeprowadzać zbiórkę pieniędzy na pomoc migrantom. Zaangażujemy do tego młodzież. Lektorzy staną z puszkami przy wejściu do kościoła – zapowiada ks. Arkadiusz Paśnik, proboszcz Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Lublinie. – W niedzielę zapowiem też inną zbiórkę – słodyczy dla żołnierzy, który bronią granicy naszego państwa. Przeprowadzimy ją w niedzielę 28 listopada, ponieważ chcemy aby wszyscy zostali otoczeni pomocą. Pragniemy, aby tym prostym gestem wesprzeć żołnierzy. Pomagać dobrze, znaczy wspierać wszystkich potrzebujących. Z tej racji w naszej parafii będą dwie zbiórki. W tych inicjatywach chodzi też o zaangażowanie społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi. Zwrócenie uwagi na to, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest sprawa nas wszystkich.

– Jest zarządzenie władz kościelnych, które zobowiązuje nas do przeprowadzenia takiej zbiórki i ona się odbędzie – mówi ks. Mirosław Matuszny, proboszcz Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie koło Lublina. – Puszka zostanie postawiona w przedsionku naszego kościoła. Kto będzie chciał to wrzuci datek.

Z apelem o wsparcie duchowe i materialne migrantów zwrócił się 8 listopada br. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. "Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom" – napisał w liście hierarcha. "W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska."

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że potrzeby są o wiele większe. "Dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce".

Namioty Nadziei Caritas stanęły na terenie województwa podlaskiego, w Podlipkach i w Białowieży.