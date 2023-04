23,5 tys. uczniów właśnie skończyło szkołę. Teraz przed nimi matura. Zdjęcia

Rok szkolny zakończyli w piątek uczniowie najwyższych klas liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych II stopnia.

- Kończę dziś szkołę, ale maturą nie stresuję się w ogóle, gdyż idę do takiej uczelni, gdzie nie jest konieczna. W ASP potrzebne jest portfolio złożone z kilkudziesięciu prac i na tym skupię się podczas tegorocznej majówki. Dla mnie nowa matura z języka polskiego zmieniła się na plus, odeszło połowę pytań jawnych. Uważam też, że zmiany dla nas weszły zbyt późno. A czasu na przygotowanie było zbyt mało. Jesteśmy rocznikami pandemicznymi, a konfrontacja z nauczycielem podczas egzaminu ustnego z języka polskiego będzie na pewno stresująca – uważa Magdalena, absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.

To właśnie w zakończeniu roku w tej szkole brała udział Lubelska Kurator Oświaty. - Dzisiaj dobiega końca nie tylko czteroletni okres waszej nauki w liceum, ale tak naprawdę dwunastoletni okres edukacji. Zamykacie w tym dniu bardzo ważny etap swojego życia. Przed wami dorosłość, realizacja planów życiowych i marzeń- mówiła Teresa Misiuk.

Dwie matury

Absolwenci wolne będą mieli jednak tak naprawdę tylko pięć najbliższych dni, bo już 4 maja rozpocznie się egzamin maturalny. Prowadzony będzie aż do 23 maja. Na zasadach znanych z lat ubiegłych egzamin zdawać będą absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych (absolwenci 6-klasowej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum). Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-klasowej podstawowej) zdawać będą na nowych zasadach.



- Od dziś jestem absolwentem, trochę mi przykro, bo lubiłem swoją szkołę. Planuję pouczyć się w pierwsze dni weekendu, jednak drugiego i trzeciego maja będę odpoczywał, żeby z chłodną głową podejść do egzaminów. Najbardziej obawiam się ustnego polskiego, bo stresuję się wystąpieniem przed nauczycielem. Stresuje mnie również matematyka rozszerzona, bo po zmianach jest więcej zadań otwartych – przyznaje Sebastian uczeń IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.



Uczyć będą się nawet najlepsi. Alicja Pomorska jest tegoroczną Absolwentką Roku w IX LO. Jej średnia to 5,23. Uczennica podczas swojej edukacji zgromadziła imponującą liczbę wyróżnień i ma w swoim dorobku wiele osiągnięć. Dziewczyna pomimo imponujących wyników w szkole, odczuwa stres przed egzaminami, najbardziej boi się pustki w głowie, a to zdarza się najlepszym. Dlatego w najbliższych dniach będzie powtarzać materiał zwłaszcza do biologii i chemii.



-Jesteśmy pierwszym rocznikiem z nową maturą, która jest na pewno inna niż w latach ubiegłych. Zmienił się diametralnie arkusz z języka polskiego przez co może wydawać się być trudniejszy – uważa Alicja. I dodaje: - Wytyczne dotyczące nowych matur dostaliśmy dwa lata temu. Czy to był wystarczający czas, by się przygotować? Czas pokaże.

Zmiany na maturze

Egzamin maturalny w tym roku będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Absolwenci będą zdawali egzamin dojrzałości w formule z lat ubiegłych. Zmiany dotyczą m.in. pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na jego napisanie wyznaczono aż 4 godziny. Będzie wtedy trzeba np. napisać wypracowanie, wykonać 11-22 zadań i napisać notatkę syntetyzującą.

W Lubelskiem nową maturą zdawać będzie 9249 absolwentów ogólniaków, którzy przystąpią w sumie do ok. 18 547 egzaminów w części ustnej oraz ok. 48 212 w części pisemnej.

Egzamin na starych zasadach, czyli w tzw. Formule 2015 w woj. lubelskim zdawać będzie 5812 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpią do ok. 11 630 egzaminów w części ustnej oraz ok. 25 348 egzaminów w części pisemnej. Takie same zadanie otrzyma 2 981 absolwentów lat wcześniejszych. Czeka ich ok. 3 355 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 346 egzaminów w części pisemnej.



W maju tego roku w województwie lubelskim do egzaminu maturalnego przystąpi ok. 18 044 zdających do ok. 33 538 egzaminów w części ustnej oraz ok. 79 920 egzaminów w części pisemnej. Wyniki poznają oni 7 lipca.